Hitze sorgt für Lieferengpässe

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Die Regale leer, der Blick enttäuscht. Doch es hilft nichts. Auch die Verkäufer können nur mit den Schultern zucken: Es gibt einfach keine Ventilatoren mehr zu kaufen. Genauso mau sieht es bei den protablen Klimageräten aus. Lieferengpässe gibt es bei Getränken.

Wer jetzt noch auf einen kühlenden Windzug aus der Steckdose sucht, hat schlicht Pech. „Alles ist weg“, sagt Marktleiter Jens-Christian Strzoda vom Globus-Baumarkt in Germendorf und prophezeit, dass es auch in keinem anderen Baumarkt in Deutschland noch Ventilatoren gibt. „Maximal vielleicht irgendwo in Bayern oder im Saarland, wo die Hitze später begann“. Der große Ausverkauf kam mit der Hitzewelle und den tropischen Nächten in der vergangenen Woche. „Unser gesamter Lagerbestand ist weg“, sagt Marktleiter Strzoda. Selbst die drei Jahre alten Ladenhüter fanden Abnehmer. Nachschub ist erst einmal nicht zu erwarten. Die Ware stammt größtenteils aus China und wird ein halbes Jahr vorher bestellt. „Wir versuchen unser Bestes, um an Ware zu kommen, aber bislang ist es uns leider nicht gelungen,“ sagt der Marktleiter vom Globus-Baumarkt.

Bei Medimax in Oranienburg sind ebenfalls alle Ventilatoren ausverkauft. „Wir können nichts daran ändern“, heißt es bedauernd. Immerhin gebe es ab und zu einen kleinen Nachschub bei den Klimageräten, die um 300/400 Euro kosten. Kürzlich wurden zehn Geräte nach Oranienburg geliefert. Aber die Kunden stehen Schlange. Der Vorrat dürfte nicht lange reichen.

Wer bei Hornbach in Velten telefonisch nach Luftkühlgeräten fragen will, wird bereits von der automatischen Ansage abgefangen. Eine freundliche Stimme weist darauf hin, dass es knapp ist bei Ventilatoren und Klimaanlagen. Der Tipp, auf der Internetseite des Baumarkts nachzuforschen, ist zwar gut gemeint, doch beim Herumklicken wird man bald enttäuscht. Heißt es doch oft: „Online nicht bestellbar“ oder „nicht verfügbar“.

Mittlerweile wird es auch eng bei Gartenschläuchen, Wassersprengern und ähnlicher Wassertechnik für den Garten. Hier wird zwar auch mit Hochdruck produziert, doch die Nachfrage ist riesig.

Des einen Leid des anderen Freud. die einheimischen Getränkeproduzenten können vor Aufträgen kaum Luft holen. „Wir fahren Sonderschichten“, heißt es beim Grüneberger Getränkehersteller Vivaris. Doch auch wenn die Woche zehn Tage hätte, würde es nicht ausreichen, um den großen Durst aller zu löschen. Das lässt den Umsatz in die Höhe schießen. Die Rheinsberger Preußenquelle spricht aktuell von einer Umsatzsteigerung von etwa 32 Prozent.

Auch die Getränkeregale vieler Märkte sind nur noch schwach bestückt. „Das ist zum Teil schlimm. Wir warten auf Ware, doch es kommt nichts an. Wir haben enorme Lieferengpässe. Auf eine Wassersorte haben wir zum Beispiel sechs Wochen lang gewartet“, sagt Gudrun Bült von Getränke Hoffmann in Oranienburg. „Es ist einfach zu schnell, zu lang, zu heiß geworden“, sagt sie. „Jetzt ist die ganze Logistik zusammengebrochen.“ Betroffen seien alle Getränke, doch besonders knapp sieht es bei Radler und Wasser aus, sagt Gudrun Bült. Zum Liefer-Problem durch die Produzenten kommt noch das Leergut-Problem. Der fehlende Rücklauf von Leergut „bremst die Getränkehersteller aus“, sagt Benjamin Wiese, Marktleiter von Rewe in Velten. „Es gibt Schwierigkeiten, weil Getränkekisten für den Transport fehlen“, sagt Wiese und betont: „Wir können nichts dafür.“ Manche Kunden maulen trotzdem.