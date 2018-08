Siku-Autos, Jungsstreiche und erste Küsse

Sein Revier: In der Bergmannstraße 97 – Hinterhof, Seitenflügel erster Stock – verbrachte Frank Steinbock seine Kindheit. Das Haus erstrahlt heute in neuem Schick. Eins aber blieb: Damals wie heute liebt er seine Hertha, das T-Shirt beweist es. © Foto: Roland Becker

Berlin-Kreuzberg (MOZ) „Hier habe ich meine ersten Erfahrungen mit Mädels gemacht. Auf dem Absatz sitzend, haben wir gefummelt.“ Frank Steinbock – Veltener, Stadtverordneter, Feuerwehrmitglied und mittlerweile 61 Jahre – schaut ins Treppenhaus der Bergmannstraße 97. Kohlenheizung, Klo auf halber Treppe und vor der Tür jede Menge Platz zum Spielen: Das ist das Kreuzberg seiner Kindheit. Hier hat er später seinen ersten Kuss bekommen, von hier ist er zum ersten Mal zu einem Spiel seiner Hertha losgezogen. Eine Kindheit mitten im Berlin mit Mauer, Kaltem Krieg, Passierschein und Kennedy-Besuch.

Bergmann, Solms, Riemann: So heißen die Straßen nahe der Marheineke-Markthalle, in denen Frank laufen lernte. „Ich bin vor allem bei meinen Großeltern aufgewachsen. Mir hat es an nichts gefehlt“, erinnert er sich an eine Zeit, in der statt schicker Restaurants und gestylter Boutiquen Fleischer, Bäcker und Jeske die Bergmannstraße prägten. Jeske war ein Lebensmittelladen, fast der Vorläufer eines Supermarkts. „Da gab es schon Einkaufskörbe. Aber die Milch zapften wir in mitgebrachte Flaschen ab.“ Nicht weit entfernt waren der Bonbon- und der Spielzeugladen. Wichtig fürs Taschengeld. „Anfangs gab es eine Mark in der Woche, später mehr. Davon habe ich Siku-Autos oder Corgi Toys gekauft.“ Manche Leckerei gab’s (fast) gratis. „Kuchenkrümmel, so hießen die Ränder, bekamen wir beim Bäcker in der Riemannstraße für zehn Pfennig, manchmal auch umsonst“, erinnert er sich an die Zeiten, als in der Bergmannstraße Kinder statt Autos die Szenerie beherrschten. Jahre später verdiente Frank sein erstes eigenes Geld, indem er am Wochenende Abo-Kunden mit Zeitschriften belieferte. „Ich musste damals noch abkassieren. Wer nicht da war, wurde ein zweites Mal aufgesucht.“

Mit den Jungs Cowboy, Indianer und Ritter spielen. Mädchen durften mitmachen. Und eines Tages hieß es: „Wir haben jetzt ’ne Bande.“ Eingeteilt wurde nach dem Wohnungsprinzip: Vordere Solms gegen hintere Solms. Die Grenze war die Gneisenaustraße. Sicher wurde sich auch mal gekloppt, doch an Prügelorgien kann sich der Veltener nicht erinnern. Eher an die Streiche: „Rein zum Fleischer. Die Verkäuferin gefragt, ob sie Eisbein hat. Sagte die ja, haben wir geantwortet: Dann ziehen Sie sich was Warmes an!“ Gespielt wurde, bis die Laternen angingen. „Dann wussten alle, dass sie nach Hause mussten.“

Mit 14, 15 wurde anderes interessant: Mädchen. „In dem Alter haben wir angefangen, uns in Erotikfilme zu schmuggeln.“ Dafür gab’s das Hinterhof-Kino Allotria oder das Prisma. Die Kartenabreißerin hatte Verständnis für die Neugier der Halbwüchsigen. Mit dem Rat, „Seid ganz leise! Und wenn euch was aufregt, bleibt trotzdem ruhig!“, ließ sie die Jungs passieren.

Mehr als ein halbes Leben später schaut man auf die Kindheit wie auf ein nicht enden wollendes Spiel voller Abenteuer. Welch bittere Wurzel diese Spiele manchmal hatten, ahnt ein Kind nicht. „Eines Tages habe ich mir die ersten Panzer und Soldaten gekauft.“ Kurz zuvor waren amerikanische Panzer – und zwar nicht im Maßstab 1:87 – durch die Bergmann gerollt. Richtung Checkpoint Charlie. Es waren die Tage nach dem 13. August 1961. „Jetzt reißen die Amerikaner die Mauer ein“, habe sein Vater – vergeblich – gehofft. Der gerade mal vierjährige Frank verarbeitete deutsche Geschichte auf seine Weise: „Ich bin auf die Stubenleiter gestiegen und habe Reden gehalten: ‚Die Mauer muss weg! Deutschland ist wieder eins. Der Spitzbart muss weg’.“ Auf den SED-Mauer-Architekten Walter Ulbricht hatte das keinen Einfluss. Er war sieben oder acht, als er einmal seine Klappe an falscher Stelle nicht halten konnte. Vom Ostberliner Besuch kommend, wurde er an der Grenze gefragt: „Wann hast du denn Geburtstag?“ Frank guckte den Ost-Vopo an: „Wieso? Willste mich da besuchen kommen?“

Die Vopos wurden verachtet. Helden, das waren die Amerikaner. Die Geschichten von der Luftbrücke hatten dazu beigetragen. Und dann der Kennedy-Besuch („Ich bin ein Berliner!“), bei dem sich Frank einreihte ins Spalier Zehntausender, die dem amerikanischen Präsidenten zujubelten, und Willy Brandt. Als Frank seine tags zuvor erworbene Stars-and-Stripes-Fahne schwenkte, galt das beim Vorbeifahren des Trosses auf dem Mehringdamm nicht Bundeskanzler Adenauer. „Den mochte man nicht. Der hatte nichts übrig für Westberlin“, erinnert sich der langjährige SPD-Genosse.

Es kam nochmals eine Zeit, in der sich direkt vor der Haustür dramatische Geschichte abspielte: Im Februar 1975 entführt die RAF den Berliner CDU-Chef Peter Lorenz. Gefangen gehalten wurde die Geisel in einem dafür präparierten Keller in der Schenkendorfstraße 7. „Bei der ersten Durchsuchung haben sie den Keller nicht gefunden“, erinnert sich Frank Steinbock.

Schon wieder auf dem Weg zum Auto und zurück ins Leben von 2018 fällt dem Veltener noch eine Anekdote ein. Die könnte die Wurzel dafür sein, dass er sich seit Jahren in der Feuerwehr engagiert. Eines Tages interessierte sich die Jungsbande, was sich in den Kellerlöchern vor den Hauseingängen verbirgt. Also wurde an einen langen Stock ein entzündetes Streichholz gesteckt. Als Frank hineinleuchtete, war das Interesse der anderen schon erloschen. Er ließ den Stock stecken und rannte den anderen hinterher. „Wenig später hörte ich das Tatütata. Die Feuerwehr rückte an, weil der Keller brannte. Wer das war, ist nie rausgekommen.“ Jetzt, Berliner Feuerwehr, kann auch dieser Fall als gelöst gelten.

