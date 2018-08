Ausgelassene Ferienspiele im Löwenberger Land

Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Das Löwenberger Land ist eine von wenigen Kommunen, die in den Schulferien für Kinder Ferienspiele anbieten. Das war auch in diesem Jahr wieder so - und die Kinder und Jugendlichen waren begeistert, wie Liane Jung von der Clubszene durchaus zufrieden bestätigt. Immer kamen im Schnitt mehr als 30 Kinder, um auf dem Gelände des Jugendclubs im Ortsteil Löwenberg gemeinsam etwas zu unternehmen. Die Palette der Angebote und Unternehmungen reichte von Spielen über Bastelarbeiten bis hin zu Stylingtipps. Sind Brenn-, Volley- und Zweifelderball Unternehmungen, an denen alle gern teilnehmen, unterscheidet sich das Interesse an den Bastelarbeiten durchaus geschlechterspezifisch, wie Liane Jung weiter berichtet. So stehen bei den Jungs Holzarbeiten hoch im Kurs, beispielsweise haben einige Nistkästen für Vögel hergestellt. Perlen und andere Glitzersachen stehen dagegen bei den Mädchen hoch im Kurs, um Ketten aufzufädeln oder T-Shirts zu verschönern. Gut angenommen, und das nicht nur von den Mädchen, werden durchaus auch die Stylingtipps, bei denen die Jugendlichen ihr Aussehen gezielt verändern, um sich selbst zu entdecken.

Ein besonderes Highlight der Treffen ist immer auch das gemeinsame Zubereiten des Mittagessens, bei dem niemand gezwungen wird anzupacken, alle jedoch gern mithelfen. Der Klassiker dabei sind natürlich noch immer Nudeln in jeglicher Variation und rote Soße. Doch auch Reis und Geschnetzeltes stehen hoch im Kurs, wie Kerstin Schubert berichtet.

Dass die Löwenberger Jugendclubszene mit ihren Angeboten den Geschmack der Jugendlichen trifft, und das bezieht sich nicht nur auf das gemeinsame Mittagessen, belegt der Zuspruch. Obwohl der Club offiziell erst um 10 Uhr geöffnet wurde, waren viele Jugendliche schon ab 9, manche sogar ab 8 Uhr vor Ort. Ein Problem sei das nicht gewesen, erzählt Liane Jung, weil viele Betreuer meist schon früher gekommen seien. Außerdem sei das Gelände groß genug und biete mit den Sportplätzen genügend Möglichkeiten, um sich zu betätigen. Schade sei, so Jung weiter, dass der Ferienspiel-Shuttle nicht mehr angeboten werden könne. Deshalb kämen viele Kinder entweder mit dem Rad oder mit dem Rufbus. Einige würden dabei durchaus stattliche Strecken zurücklegen, wenn sie aus Gutengermendorf oder Großmutz kämen. Doch hätten die Jugendlichen damit keine Probleme.

Ein weiterer Höhepunkt innerhalb der Ferienspiele ist immer auch der gemeinsame Zeltausflug für die 12- bis 16-Jährigen. Dieses Jahr war der Stolpsee in Himmelpfort das auserkorene Ziel und die beliebteste Unterhaltung bei den augenblicklich herrschenden Temperaturen natürlich der Badespaß. Als Maskottchen der Truppe war Badeente „Daisy“ sozusagen im Dauereinsatz auf dem See. Doch es gab auch Ausflüge, darunter Wanderungen in die nähere Umgebung oder auf den nahegelegenen Spielplatz. Sogar eine Rodelbahn haben die Jugendlichen entdeckt und bei den Abfahrten darauf auch bei den sommerlichen Temperaturen ohne Schnee und Eisgestöber ihren Spaß gehabt.

„Die Zeltausflüge sind für die Jugendlichen immer ein Erlebnis, weil im Zelt übernachtet wird“, berichtet Liane Jung. „Außerdem können wir uns auch dort selbst versorgen, damit sparen wir wieder Geld.“