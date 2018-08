Doppelte Mühe, doppeltes Glück

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) In der Uckermark werden derzeit viele Zwillinge geboren. Die Angermünder Hebamme Ingelore Birr bietet deshalb regelmäßige Zwillingstreffen an, zu denen Eltern aus der ganzen Uckermark kommen.

Wer hier doppelt sieht, hat keinen Augenfehler. Er ist mitten unter Zwillingen und schaut immer wieder in gleiche Gesichter. Einmal im Monat treffen sich Zwillingseltern bei Hebamme Ingelore Birr in Angermünde, um sich mit anderen Doppel-Eltern auszutauschen. Im Durchschnitt kommen um die 15 Mütter, manchmal auch Väter. Doch in ihrem neuen Quartier im Erdgeschoss der Alten Mälzerei hat die Familienhebamme nun genügend Platz für solche Gruppentreffen.

Das Zwillingstreffen ist einmalig in der Uckermark. „Wir haben derzeit ungewöhnlich viele Zwillingsgeburten in unserer Region. Wenn gleich zwei Kinder auf einen Schlag die Familie vergrößern, haben Eltern oft mehr und andere Probleme. So kam uns die Idee, für Zwillingseltern ein separates Treffen anzubieten und ihnen Raum und Gelegenheit für Austausch zu geben“, erzählt Sandra Scharle, die als Familienhelferin die Treffen in der Hebammenpraxis betreut.

Die Eltern kommen aus Angermünde, Schwedt, Gramzow und sogar aus Gartz, weil sie hier Gleichgesinnte treffen, Erfahrungen und Tipps austauschen können. Auch Tauschbörsen werden organisiert. Denn Zwillinge brauchen alles doppelt, vom Strampler über Windeln, Babynahrung bis zum Kinderbett. „Das geht ganz schön ins Geld“, weiß Christin Langer aus Schwedt.

Allein der Zwillingswagen kostete 1700 Euro. Auf Zwillinge hatte sich Christin Langer schon vor dem ersten Ultraschallbild eingestellt. „Zwillinge liegen bei uns in der Familie. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich erfuhr, es werden zwei. Sie hatten im Mutterleib sogar den gleichen Herzschlag und sind tatsächlich unzertrennlich“, erzählt sie von Emilia und Cecilia, die gerade ein Jahr alt sind. Obwohl ihre Mädchen „pflegeleicht“ seien, stelle der Alltag mit zwei Krabbelkindern manchmal alles auf den Kopf. „Man muss sehr gut organisiert und gelassen sein.“

Gefüttert wird im Maxi-Cosi, eins links eins rechts. Eine Frage der Übung. Tipps und Tricks, wie man es hinbekommt, zwei Babys zu füttern, zu wickeln, zu baden, zu trösten, wofür man normalerweise vier Hände bräuchte, darüber tauschen sich die Zwillingseltern hier aus. Die Frischgebackenen holen sich Rat von den Erfahreneren. „Dieser Austausch ist ganz toll. Bis man seinen eigenen Rhythmus entwickelt hat, muss man viel ausprobieren“, sagt Jana Kurth. Für die Mutter einer 14-jährigen Tochter sind die Zwillinge Fynn und Luisa ein unbeschreibliches Wunder. Nach einer Fehlgeburt war ihre Familienplanung abgeschlossen. Doch dann kündigte sich gleich ein Pärchen an. „Es ist unbeschreiblich schön, dieses doppelte Glück erleben zu dürfen.“

Sie teilt es auch mit den anderen Müttern. Für Julia Hinz war es der erste Geburtstag ihrer Zwillinge Leevi und Mikko, für Julia Baumann die doppelten Aha-Momente, zum Beispiel beim Laufenlernen ihrer Zwillinge Mika und Lilu. Für Elisa Frenzel bedeutet Glück, dass ihre Kinder Helene und Henriette gesund sind. „Wir genießen das zweifache Glück und dass sich die Kinder so prächtig entwickeln, denn sie hatten als Frühchen einen sehr schweren Start.“ Auch darüber können sich die Zwillingseltern hier austauschen, Sorgen loswerden und Kraft tanken, wenn das fröhliche Babyglucksen gleich doppelt verschenkt wird.