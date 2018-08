Die letzten kühlen Orte im Barnim

Susan Hasse

Eberswalde (MOZ) Die Hitze wird für viele immer unerträglicher. Die Sehnsucht nach Abkühlung steigt. Wir haben uns im Barnim nach den letzten verbliebenen kalten Orten umgeschaut. Wir wurden in Kirchen, Kellergewölben und auf dem Meeresgrund des Werbellinsee fündig.

Auf der Suche nach kühlen Orten haben wir den Barnim durchforstet und sind fündig geworden: In jedem Fall Kühle versprechen die Kirchen des Barnims. Die dicken Mauern isolieren gegen die Hitze. Allerdings halten selbst die dicksten Mauern der wochenlangen Hitze nicht stand. Und so haben auch die Kirchenschiffe mittlerweile Temperaturen über 20 Grad erreicht. In der Joachimsthaler Schinkel-Kirche sind es beispielsweise 25 Grad. In der etwas größeren Maria-Magdalenen-Kirche in Eberswalde misst Pfarrer Hanns Peter Giering 23 Grad. Im Vergleich zu den Außentemperaturen von bis zu 35 Grad, hat der Temperaturunterschied von 10 Grad in jedem Fall eine erfrischende Wirkung.

Die wohl kältesten Arbeitsplätze gibt es derweil bei der Eberswalder Wurst GmbH in Britz. Das Werk verfügt zum einen über einen riesigen Tiefkühlraum von über 50 Meter Länge, hier herrschen rekordverdächtige minus 18 Grad. Nur kurze Zeit hält man es hier ohne Schutzkleidung aus. In der Produktionsstrecke des Fleischwerkes sind es dagegen zwischen zwei und sieben Grad. „Hier kühlt man schnell runter“, meint der geschäftsführende Gesellschafter Sebastian Kühn. Nach ein paar Minuten sehnt man sich wieder ins Warme. An eine Vermietung an Kältesuchende hat Kühn bislang noch nicht gedacht. Auf diese Idee kam nämlich ein Berliner Händler. Zunächst aus Spaß bot er eine 10-minütige Abkühlung in seiner Kühlzelle für 2 Euro an. Aus Spaß wurde Ernst, mittlerweile kommen viele Berliner vorbei und gönnen sich eine kurze Ganzkörper-Erfrischung. Einzelhändlerin Doreen Mattot vom Edeka-Markt in der Alten Brauerei in Eberswalde findet die Geschäftsidee ihres Berliner Kollegen zwar witzig, will aber ihren Kühlraum nicht für das Publikum öffnen. Schließlich müssten dann alle Lebensmittel aus hygienischen Gründen ausgeräumt werden. Allerdings hat Mattot einen ganz anderen kühlen Schatz: Unter dem Edeka-Markt befindet sich nämlich der alte Keller der Eberswalder Brauerei. Der dürfte zu den kühlsten Orten Eberswaldes gehören, denn mit über 14 Meter Tiefe und dicken Mauern hat die Hitze hier keine Chance. Das Thermometer zeigt konstante elf Grad. Der heute denkmalgeschützte Gewölbekeller wurde schließlich zu einer Zeit gebaut, als es noch keine Kühlschränke gab und das Bier lange frisch bleiben sollte. Fast das gesamte Brauereigelände ist noch heute unterkellert, rein theoretisch würden hier gleich mehrere Hundert Barnimer Erfrischung finden. Praktisch herrschen im Kellergewölbe allerdings allein die Fledermäuse, sie dürfen nicht gestört werden. Um ungestört zu sein, wurde für sie sogar eigener Einflug-Schacht gebaut.

Angenehme Kühle versprechen auch die Kühlzellen der heimischen Wildhändler, Fleischer und Jäger. Allerdings sind diese, meist 4-Grad-kühlen Räume aus hygienischen Gründen tabu. Kühl, aber schwer erreichbar ist es zudem in den Tiefen der Seen. Der Werbellinsee hat derzeit offiziell 24,5 Grad Wassertemperatur, aber schon fünf Meter tiefer wird es merklich kühler. In rund zehn Metern sind derzeit elf Grad, weiß Taucher Thomas Andrae vom Wassersport Werbelow zu berichten. Ganz unten, an der mit 55 Meter tiefsten Stelle zeige das Thermometer derzeit vier Grad. Nur die wenigsten Barnimer haben die Möglichkeit so tief abzutauchen, deswegen sind in Zeiten wie diesen praktische Tipps gefragt.

Wer keinen tiefen Keller sein Eigen nennt, kann auf den sogenannten „Windschill-Effekt“ setzen. Er beschreibt den Unterschied zwischen gemessener und gefühlter Temperatur in Abhängigkeit vom Wind. Zu deutsch: Mit etwas Wind wirkt alles gleich viel kühler. Also Fenster auf und auf Durchzug hoffen.