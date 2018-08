Wende am Gottesbrücker Weg

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Der seit Jahren wegen des Trinkwasserschutzes blockierte Bebauungsplan „Gottesbrücker Weg“ in Erkner kann jetzt doch vollzogen werden. Das wurde bei einem Erörterungstermin im Rathaus deutlich. Das Umweltministerium hatte die Presse vom größten Teil ausschließen lassen.

Es war das nunmehr dritte Anhörungsverfahren, zu dem die Untere Wasserbehörde des Landkreises im Auftrag des Ministeriums diejenigen eingeladen hatte, die sich mit Stellungnahmen an dem Verfahren beteiligt hatten. Dass diese neuerliche Runde überhaupt noch einmal gedreht wurde, war, so die bislang bekannte Begründung, Formalien geschuldet. Wegen einer Änderung des Wassergesetzes und europarechtlicher Vorschriften war in der vorherigen Beteiligungsrunde eine Veröffentlichung im Internet versäumt worden, deswegen die Wiederholung. Die Presse sei in der Beratung über die einzelnen Einwendungen nicht zugelassen; es könnten schutzwürdige Privatbelange zu Wort kommen, so die Lesart aus dem Ministerium, die Kreis-Sprecher Mario Behnke kurzfristig übermittelte und vom Ministerium bestätigt wurde. Das war bei früheren Erörterungsterminen, Veranstaltungen des gleichen Rechtscharakters, zu diesem und zu anderen Themen noch anders. Versammlungsleiter Sascha Gehm, der 1. Beigeordnete des Landkreises, sagte, er könne das auch nur wiedergeben, so dass nur die allgemeine Einleitung öffentlich blieb.

Das Trinkwasserschutzgebiet mit den Wasserfassungen Hohenbinder und Neu Zittauer Straße soll neu festgesetzt werden, um die Versorgung von rund 60 000 Einwohnern mit dem wichtigsten aller Lebensmittel zu sichern. Dazu gehört ein weitreichender Verbotskatalog. Er betrifft Land- und Forstwirtschaft, vor allem aber die Ausweisung von Bauland. Die Stadt Erkner hat in einem früheren Stadium erreicht, dass das Gebiet – das in verschiedene Zonen mit unterschiedlichem Schutzstatus, je nach Nähe zu den Brunnen unterteilt ist – ein gutes Stück weit nach Süden verschoben wird. Die nördliche Grenze läuft jetzt am Nordrand von Karutzhöhe. Unverändert mittendrin ist Hohenbinde, wo das qualitativ beste Wasser gefördert wird. Dort befindet sich auch das Areal des Bebauungsplans Gottesbrücker Weg, der längst in Kraft ist. Trotzdem hat der Landkreis unter Berufung auf den Wasserschutz im Jahr 2014, als das Grundstück schon gerodet war, die weitere Entwicklung blockiert. Der Investor reichte Klage gegen den Landkreis ein. Nach dessen damaliger Auffassung lag die Schuld bei der Stadt Erkner. Jetzt hat ein neuer Passus im Entwurf der Landesverordnung diesen Konflikt entschärft: Bestehende Bebauungspläne können noch realisiert werden. Gehm bestätigte auf Nachfrage, dass der B-Plan Hohenbinde damit vollzogen werden könnte.

Einem passt das überhaupt nicht: Steffen Schorcht, Vorsitzender des Ortsvereins Karutzhöhe und berufener Bürger der Linken im Stadtentwicklungsausschuss. Er vermutet, dass die neuerliche Auslegung nur inszeniert worden sei, um den geänderten Passus einzuschleusen und somit den Vollzug des B-Plans zu ermöglichen. Zugleich zeigt er sich erleichtert, dass ungleich größere Besiedlungspläne südlich von Karutzhöhe endgültig vom Tisch sein dürften. Diese Vermutungen hat die Stadtverwaltung in ausführlichen Antworten auf Anfragen der Linken im Stadtparlament stets ins Reich der Fabeln verwiesen. Bürgermeister Henryk Pilz nennt Schorchts Behauptung eine Verschwörungstheorie. Wasserschutz sei wichtig, sagt Pilz.

Entschieden wurde bei dem Termin nichts; das war von vornherein klar. Der Landkreis erarbeitet jetzt einen Abwägungsvorschlag für das Ministerium, das dann die Verordnung erlassen könnte, skizziert Gehm den weiteren Verfahrensweg. Allerdings will der Ortsverein Karutzhöhe eine Wiederholung fordern, wegen des aus seiner Sicht unberechtigten Ausschlusses der Presse.