Land setzte sich für sechs Streifen auf der A 24 ein

Christian Schönberg

Oberhavel (MOZ) Das Land hat Darstellungen zurückgewiesen, wonach es die derzeitigen Ausbaupläne zur A 24 mitgetragen hätte. Das hatte das Bundesverkehrsministerium in einem­Schreiben angedeutet, als es davon sprach, dass „die Projektlösung fachlich und politisch mit dem Land Brandenburg abgestimmt“ worden wäre. „Wir haben uns bis zuletzt dafür eingesetzt, dass wir einen sechsstreifigen Ausbau hinbekommen“, sagte am Donnerstag Steffen Streu, Sprecher der Landesinfrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD). Deshalb habe es das Planfeststellungsverfahren gegeben, das auch so umzusetzen. Allein der Bund als Baulastträger der Autobahn habe entschieden, das Projekt im Rahmen einer Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) anders fertigzustellen als im Planfeststellungsverfahren vorgesehen. „Der Bund hat eben das Baurecht und kann unabhängig von der Planfeststellung Änderungen vornehmen“, so Streu. Das habe das Bundesverkehrsministerium dann offenbar getan.

Es hatte sich darauf berufen, dass langfristig nur 45 000 Fahrzeuge pro Tag zwischen Kremmen und Neuruppin erwartet werden. Ein sechsstreifiger Ausbau wäre nur bei 60 000 Fahrzeugen gerechtfertigt.