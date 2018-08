Prozess nach Ausraster in Lindow

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Vor dem Neuruppiner Landgericht muss sich ab Montag ein 34-jähriger Mann verantworten. Ihm werden Sachbeschädigung, Bedrohung, gefährliche Körperverletzung, schwere Brandstiftung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Er soll im Dezember in Lindow randaliert und dabei die Einrichtung in der Wohnung seiner Mutter zerstört haben. Zudem wird ihm angelastet, ein vor dem Haus geparktes Auto beschädigt, seine Schwester mit einem Messer bedroht, einen Nachbarn verletzt, in der Wohnung ein Feuer gelegt und sich letztlich gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Das Verfahren beginnt um 10 Uhr im Saal 1. Das Gericht muss auch feststellen, inwiefern der Mann aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldfähig ist.