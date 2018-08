Eine wahre Torten-Künstlerin

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Es gibt viele Freizeitbeschäftigungen, auch begeisterte Hobby-Bäcker. Kathrin Behrendt aus Seelow zaubert seit sechs Jahren die ungewöhnlichsten Torten.

Begonnen hatte alles 2012 mit der Goldenen Hochzeit der Schwiegereltern. Die wünschten sich statt Blumen selbst gebackenen Kuchen für die Kaffeetafel. Kathrin Behrendt suchte im Internet nach einer Idee, um eine echte Festtorte zu kreieren. Die Überraschung war perfekt und das Torten-Fieber entfacht. Gebacken hat die Seelowerin schon immer gern. Weil das Werk so gut ankam, kreierte sie bald eine Einschulungstorte für die Nichte. Dann wurde eine Kollegin verabschiedet. Also zauberte Kathrin Behrendt eine Torte mit einem scheinbar schon herausgeschnittenen Stück – einer wird fehlen.

In einem Ordner hat sie mittlerweile eine ganze Galerie ihrer Back-Kunst-Werke gesammelt. Gibt es einen besonderen Anlass, überlegt sie, ob man dazu nicht thematisch eine Torte gestalten könnte. Einer ihrer Kollegen im Amtsgericht in Strausberg ist bekannt für sein Mützen-Faible. Also gestaltete sie einen grün-weiß-melierten Strick-Pudel. Der sieht noch auf dem Foto so echt aus, dass man sich gut vorstellen kann, dass er beim Überreichen zum Aufsetzen motivierte.

Kathrin Behrendt genießt jedes Mal neu das erstaunte Lächeln, das ihre Werke bei der Übergabe nicht nur bei den Beschenkten hervorzaubern. „Man hat ein besonderes Geschenk, das es nirgendwo gibt, das immer ein Unikat ist. Es macht einfach Spaß, neue Variationen zu entwerfen“, sagt sie. Und fast immer muss sie versichern, dass alles essbar ist, sei es die Fliegermütze, die Handtasche zur Jugendweihe, der Geldsack für das Steuerbüro oder jüngst das Seelower Rathaus, das sie für Bürgermeister Jörg Schröder „gebaut“ hat. „Das war allerdings wegen der Größe meine bisher größte Herausforderung“, gesteht sie. Allein einen 1,50 m langen Fondant-Mantel in einem Stück um die Buttercremetorte zu bekommen, sei echt schwierig gewesen. 350 Dachsteine hatte sie einzeln ausgeschnitten und dann Stück für Stück zusammengefügt. Beim Trick mit den ebenfalls essbaren Fenstern, Türen und der Eingangstreppe kommt ihr Bruder Alexander Windolph ins Spiel. „Er ist derjenige, der mir aus der Ferne am Computer einzelne Vorlagen liefert“, verrät sie. Und auch ihr Mann Manfred helfe bei extravaganten Varianten mit, besorge ihr passendes Zubehör, wenn zum Beispiel Stabilität gefragt ist.

Bestellen kann man bei Kathrin Behrendt nichts. Es sei ein reines Hobby. Sie müsse selbst Lust haben, zu einem bestimmten Anlass im Familien-, Freundes- oder Kollegenkreis wieder etwas zu kreieren, sagt sie. Das tolle sei die Vielfalt. Jeder Beruf, jedes Ereignis lasse sich als Torte gestalten, sei es der Umzug, eine Geschäftseröffnung, ein Berufsjubiläum oder ein runder Geburtstag. Im Laufe der Jahre hat die Kreisstädterin ihr Hobby perfektioniert. „Mein größter Kritiker ist mein Mann“, sagt sie lachend. Stimmen Proportionen nicht, sei etwas nicht gerade oder eine Blume nicht korrekt, dann sage er es auch. Was sie nicht als Nörgelei empfindet. Man müsse auch jemanden haben, der kritisch auf das Backwerk blickt. Sonst würde man nachlässig, weil sich Beschenkte letztlich auch über eine nicht rundum gelungene Torte freuen würden.

Ihre Zutaten hat Kathrin Behrendt in ihrem Back-Keller pikobello drapiert – Kugeln, Schablonen, Schokoladen, Lebensmittelfarben. Wichtigster Stoff ist jedoch das Fondant. Das gibt es abgepackt in den verschiedensten Farben. Aus einem Klumpen kann sie große Flächen genauso herausformen wie kleine Blütenblättchen. Damit das Fondant am Kuchen haftet, „grundiert“ sie den Kuchen mit Ganage. Das ist eine Creme aus Kuvertüre und Rahm. Sie kann sowohl mit dunkler als auch mit Milchschokolade hergestellt, mit Zutaten aromatisiert oder mit Butter oder Eigelb verfeinert werden. Mit Eischnee modelliert Kathrin Behrendt filigrane Blüten. Bei sehr zarten Blüten können nur zwei bis drei Runden geformt werden, weil alles trocknen muss. Die Vorbereitungen der Schmuck-Details dauern oft Tage.

In Frankfurt bewarb sich Kathrin Behrendt aus einer Laune heraus bei einem Tortenwettbewerb des Spitzkrugcenters. Sie wurde als eine von zehn Teilnehmern aus dem Lostopf gezogen, musste für einen bestimmten Betrag Zutaten vor Ort kaufen und hatte einen Tag Zeit zum Backen und Gestalten. Ihre Oktoberfest-Torte gewann und hätte auch in München die Jury überzeugt.