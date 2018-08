Das Oderbruch als Hauptdarsteller

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Nach dem Drama am Deich in „Der Schimmelreiter“ widmet sich Regisseur Christian Schmidt nun neuem Stoff: Dem Thema Gier. In seinem neuen Stück „Gier. Unterm Birnbaum“ adaptiert er Theodor Fontanes Novelle – und bleibt dem Oderbruch treu.

Nach seinem Regiedebüt im Theater am Rand in Zollbrücke im vergangenen Jahr und der umjubelten Premiere von „Der Schimmelreiter“ steht nun die Premiere von „Gier. Unterm Birnbaum“ an. Gerade hat die erste Bauprobe stattgefunden. Um eine erste Vorstellung davon zu bekommen, wie das Bühnenbild aussehen könnte. Im September finden dann die Dreharbeiten für die Filmsequenzen statt. Sie werden ein wichtiger Teil der Inszenierung sein, verrät Christian Schmidt.

Bei seinem Studium an der Hochschule „Ernst-Busch“ in Berlin lernte er Theatergründer Thomas Rühmann als Dozenten kennen. So rückte das Theater in Zollbrücke in sein Bewusstsein. Und: Seit 2005 haben er und seine Ehefrau Catherine Stoyan ein Haus im Oderbruch. Sie wird eine der beiden Hauptrollen im neuen Stück spielen. Erstmals wird sie dabei an einer Produktion im Theater am Rand mitwirken. Neben ihr: Pascal Lalo. Die Musik stammt aus der Feder von Intendant Tobias Morgenstern, für das Bühnenbild zeichnet Hannes Hartmann und für die Kostüme Clarissa Freiberg verantwortlich. Johannes Plank konzipiert die Videosequenzen und setzt sie um.

„Ich möchte Fontane so erzählen, dass er zeitrelevant ist“, hat sich Regisseur Schmidt zum Ziel gesetzt. Auf den Stoff gekommen ist er durch einen liebevollen Hinweis der Lindenwirtin, Bärbel Nolting, in Neulewin, die ihm das Buch bei der Abreise seiner Eltern, die dort übernachtet hatten, hingelegt hatte. Eine Kriminalnovelle und das Psychogramm eines Paares. Und: Es spielt in Letschin und in Neulewin im Oderbruch. Eindrücklich beschreibt Fontane in „Unterm Birnbaum“ das Leben in einer dörflichen Gemeinschaft. „Es ist eine Geschichte voller Ressentiments“, sagt Christian Schmidt. Offen oder unterschwellig seien sie auch ihm begegnet, seit er sich vor 13 Jahren im Oderbruch niedergelassen hat.

„Auch die Themen Manipulation und Täuschung kommen darin vor. Da ist man auch schnell in der Gegenwart und denkt, das kommt mir bekannt vor“, so der 48-Jährige. „Fontane entwirft einen Mikrokosmos, der erstaunliche Parallelen zur gegenwärtigen, von Fake-News und Halbwahrheiten und offensichtlichen Lügen dominierten Welt aufweist. Unser Stück unternimmt also den Versuch einer psychologischen und atmosphärischen Spiegelung der Gegenwart.“

Neben Catherine Stoyan wird Pascal Lalo alle Rollen in einer Art permanentem Identitätswechsel spielen. „Einerseits als Ausdruck von Identitätskrisen. Andererseits als Gestaltungsmittel, das die unterschiedlichen Haltungen der Dorfbewohner spiegelt.“ Gefördert wird das Stück vom Fonds für Darstellende Künste und dem Landkreis Märkisch-Oderland.

Am 1. Oktober wird es um 16 Uhr eine spezielle Vorstellung für deutsche und polnische Senioren geben. „An diesem Tag wird extra eine polnische Theaterdolmetscherin vor Ort sein, die den Nachmittag auch für unsere polnischen Besucher anmoderieren wird“, freut sich Christian Schmidt. Und ist dankbar für die Unterstützung der Vorsitzenden des Seniorenbeirats in Letschin, Evelin Miethke, des Letschiner Bürgermeisters, Michael Böttcher, und seiner Stellvertreterin, Eveline Fiedrowicz. Im Anschluss, blickt Christian Schmidt voraus, wird es ein Gespräch mit ihm und den Darstellern geben.

Als nächstes stehen für ihn und das Team ab der kommenden Woche die ersten Leseproben an. Im September sollen dann die Filmsequenzen gedreht werden: An der Oder, in der Gaststätte „Zum feuchten Willi“ in Neulietzegöricke, im „Alten Fritz“ in Altlewin und in Neulewin. Premiere feiert „Gier. Unterm Birnbaum“ am 28. September im Theater am Rand in Zollbrücke.