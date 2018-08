Briefe an Freunde: in den Ostblock gefördert - in den Westen beäugt

Hans-Jürgen Wodtke

Havelland Brieffreundschaften zu Schülern in die Sowjetunion lagen zu DDR-Zeiten voll im Trend und wurden von staatlicher Seite gern als Nonplusultra für junge Leute propagiert. Schließlich zählte Russisch nicht nur zu den Pflichtfächern in der Schule, sondern war auch die ideologisch verordnete Freundschaft zum „sowjetischen Brudervolk“ Staatsanliegen in der DDR. Doch bei weitem nicht alle ostdeutschen Schüler konnten für einen Briefkontakt mit den Menschen im „Land des Roten Oktober“ begeistert werden. Wenn schon Briefkontakte pflegen, dann doch viel lieber zu jungen Leuten im Westen. Doch das war vor rund 50 Jahren nicht so einfach, aber auch nicht unmöglich, wie die nachfolgenden Erinnerungen belegen.

Die Motivation zur Aufnahme und Pflege von Briefkontakten in die Sowjetunion oder in die anderen sozialistischen Länder mögen einst vielschichtig gewesen sein. Viele dieser Kontakte verebbten schon nach wenigen Wochen, andere dagegen blieben über mehrere Jahre erhalten. Doch die meisten Kontakte brachen spätestens mit Ende der Schulzeit endgültig ab. So hat es auch ein Rathenower mit einem gut aussehenden gleichaltrigen Mädchen aus der SU erlebt.

Während der Zeit der Brieffreundschaft versuchte er mehrmals von der attraktiven Schönen auch etwas Persönliches zu erfahren. Doch leider erfolglos. Auf seine ihr in Deutsch gestellten Fragen bekam er in wunderschön gestalteten und parfümierten Briefen zumeist nur stereotyp wirkende Antworten in deutscher Sprache. So erfuhr er auf diesem Wege etwas über eine erfolgreiche Kolchosbäuerin aus der Nachbarschaft, aber auch über Feste, die zu Ehren der ruhmreichen Sowjetunion in ihrer Region gefeiert wurden.

Möglicherweise, so seine Vermutung, wurden alle Briefe an ihn in der Schule im Deutschunterricht verfasst und hatten damit, pädagogisch wohl gesteuert, nichts mit seiner eigentlichen Wissbegierde zu tun. Dennoch hatte er, nachdem er das „Spiel“ durchschaute, Mühe der Sowjetschönen für immer adieu zu sagen.

Doch davon, dass Brieffreundschaften auch durchaus anders verlaufen konnten, berichtet der Premnitzer Jürgen Mai. So hatte einer seiner Schulfreunde schon zu Schulzeiten Briefkontakt mit einer Ungarin. Aus dem Briefkontakt wurde schließlich Liebe und letztendlich trotz aller damaligen Schwierigkeiten ein noch heute glückliches Ehepaar.

Kennengelernt hatten sich die Beiden über die damals in Budapest erschienene Zeitschrift „Weltjugend“. In der vom WBDJ (Weltbund der Demokratischen Jugend), auch in Deutsch, verlegten Zeitung wurden in jedem Heft neben vielfältigen Informationen auch Briefkontaktadressen aus aller Welt veröffentlicht. Die Briefkontaktwünsche waren mitunter so umfangreich, dass diese detailliert nach Interessen untergliedert, in speziellen Beiblättern abgedruckt wurden.

Jürgen Mai gehört heute zu denen, der auf langjährige Brieffreundschaften zurückblicken kann. So pflegt er bereits aus den 1960er Jahren Kontakte in die USA und Südafrika und hat seit mehr als 25 Jahren Kontakt in die Ukraine. Angefangen hat aber auch bei ihm alles während der Zeit an der EOS (Erweiterte Oberschule) mit einer viele Jahre andauernden Brieffreundschaft in die UdSSR.

„Wir hatten damals einen sehr engagierten Lehrer für Sprachen, der uns zur Aufnahme von Briefkontakten zur Vervollkommnung unserer russischen, aber auch englischen Sprachkenntnisse animierte. Er war es auch, der uns auf das Journal `Weltjugend´ aufmerksam machte und uns zur Aufnahme internationaler Briefkontakte animierte. Mich interessierten schon als Schüler besonders Briefmarken mit Motiven von Pflanzen und Tieren aus aller Welt. In dem Adressenfundus fand ich zu dem Thema zahlreiche Gleichgesinnte, unter anderem auch einen Indonesier. Der indonesische Tauschpartner war Medizinstudent und schrieb damals an seiner Abschlussarbeit zum Themenkomplex Frauenheilkunde. In diesem Zusammenhang bat er mich, mir zwei in der DDR erschienene Fachbücher zu schicken. Besonders der Kauf des einen Buchs, in dem es um Frauenmilchsammelstellen ging, führte in der Buchhandlung zu einiger Verwirrung. Doch zumeist ging es bei den Tauschobjekten um weniger spektakuläre Dinge“, erinnert sich Stadthistoriker Mai, „neben Briefmarken standen Postkarten, besonders mit Reproduktionen von Kunstobjekten, Streichholzetiketten, Bierdeckel und natürlich vornehmlich im Briefkontakt mit der SU, Abzeichen aller Art, besonders hoch im Kurs“.

Doch geriet man beim Tausch, respektive Einfuhr, von Presse- und gleichwertigen Druckerzeugnissen, vor allem aus dem NSW (Nichtsozialistisches Wirtschaftsgebiet), recht schnell an die Grenzen des in der DDR Erlaubten. Das musste auch ich in den späten1960er Jahren feststellen. Zu dieser Zeit unterhielt ich regen Briefkontakt mit der Redaktion des deutschsprachigen Jugendprogramms von Radio Stockholm. In diesem Zusammenhang erhielt ich großartiges Druckmaterial zu allem, was damals junge Leute interessierte. Das ging einige Zeit gut, dann wurde ich aber unmissverständlich vom Zoll der DDR aufgefordert, die Kontakte zum Sender sofort einzustellen. Bei Zuwiderhandlungen drohten empfindliche Strafen. Da hatte ich keine Wahl! Ich musste fortan auf die Fortsetzung des netten Briefkontakts verzichten.

Doch dank der mutigen und cleveren Initiative eines Klassenkameraden erhielt ich alsbald einen neuen und liebenswürdigen Briefkontakt im Westen. Mein Schulkamerad hatte sich zuvor auf die Milower Havelbrücke, unweit unserer einstigen Schule, gestellt und seine Heimatadresse auf einige darunter dahingleitenden Westkähne geworfen. Sein Handeln war damals nicht ganz ohne Brisanz und hätte im Fall des Entdeckens durch den DDR-Wasserschutz mit Sicherheit zu Komplikationen für ihn geführt. Doch schon bald wurde er für seine pfiffige Aktion belohnt. Denn er erhielt einen Brief von einem jungen Mädchen aus dem kleinen westdeutschen Städtchen Lauenburg an der Elbe und berichtete „hinter vorgehaltener Hand“ darüber.

Einige Zeit später bekam er ein weiteres Briefkontaktangebot aus dem Elbestädtchen und reichte die Adresse an mich weiter. Es handelte sich um ein junges Mädchen mit Namen Ilsedore, etwas jünger als ich, und Schülerin an einer Lauenburger Schule. Mit ihr entwickelte sich in der Folgezeit ein sehr reger Briefverkehr, in dem ich viel über das Leben der Jugend in ihrer Heimatstadt erfuhr. Anderseits war sie an dem doch für sie so anderen Jugendleben bei uns immer sehr interessiert. Beide verband uns damals die Begeisterung für die englischen Beatbands „Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich“ und „The Equals“. So erhielt ich, obwohl sie und ihre Eltern in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen lebten, eines Tages ein Päckchen mit der zu der Zeit brandneuen Equals-Single „Softly, Softly“. Großartig! Besser hätte sie nicht „ins Schwarze“ treffen können. Die Freude über den Erhalt eines West-Päckchens mit so spektakulärem Inhalt war auch dahin begründet, dass bei einer Zollkontrolle bestenfalls nur die Schallplatte entnommen worden wäre. Oft aber ging die ganze Sendung verloren.

Ermutigt durch den glücklichen Verlauf versuchte sie später, mir die bei uns heißbegehrte Jugendzeitschrift BRAVO zu schicken. Doch diese Aktion ging daneben. Da half auch keine noch so große Trauer, so waren nun mal die Zeiten. Wenn ich mich recht erinnere, hielt unsere Brieffreundschaft, bis ich zum Studium ging. Denn dann ließ der Studienbetrieb für die Pflege von Brieffreundschaft keine Zeit mehr.