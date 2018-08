Newsletter aus dem Sternenpark Westhavelland

Thomas Becker

Parey Im August ist es endlich soweit. Die Nächte werden wieder vollständig dunkel und der ungetrübte Blick auf die helle Sommermilchstraße ist frei. Dieses schwach schimmernde Band zieht sich während der Nacht von Norden über den ganzen Himmel immer heller werdend nach Süden. Einer griechischen Legende nach entstand die Milchstraße, als der Göttervater Zeus seinen unehelichen Sohn Herakles an die Brust seiner schlafenden Ehefrau Hera legte. Auch er sollte göttliche Milch bekommen. Jedoch saugte Herakles so stark, dass Hera erwachte und das fremde Kind erbost wegschubste, so dass die Milch an den Himmel spritzte und die Milchstraße erschuf. Nach heutigem Wissen besteht das Lichtband der Milchstraße aus Milliarden von Sternen sowie Gas- und Staubmassen. Unsere Heimatgalaxie ist eine flache Spirale mit einem hellen Zentrum. Von unserer am Rand der Spirale liegenden Beobachtungsposition aus schauen wir im Sommer und Frühherbst in Richtung ihres Zentrums. So leuchtet die Milchstraße deutlich heller als im Winter und Frühling, wo wir aus der Milchstraße heraus schauen.

Das herausragende Ereignis im August ist jedoch der Sternschnuppenregen der Perseiden, auch „Tränen des Laurentius“ genannt. Die Nacht des Maximums ereignet sich vom 12. auf den 13. August, wo bei mondlosem, dunklem Himmel außerhalb größerer Orte bis zu 110 Sternschnuppen pro Stunde am Himmel auftauchen. Davon kann ein geübter Beobachter aufgrund des eingeschränkten Gesichtsfelds etwa 50 bis 60 Stück erspähen. Grund genug, um sich eine Picknickdecke zu schnappen und in die dunklen Regionen des Sternenparks Westhavelland zu fahren.

Die schnell über den Himmel sausenden Lichter sind mit hoher Geschwindigkeit in die Erdatmosphäre eintretende und verglühende Staubteilchen des Kometen 109 P/ Swift-Tuttle. Dieser Komet kreuzt auf seinem Umlauf um die Sonne die Erdumlaufbahn und hat dort eine Menge Staub- und Eispartikel hinterlassen. Jedes Jahr um den 12. August durchfliegt die Erde diese Staubwolke, so dass Sternschnuppen häufiger als gewöhnlich auftreten. In diesem Jahr sind die Bedingungen besonders günstig. Daher schauen Sie in den Nächten von Samstag zu Sonntag und vor allem von Sonntag zu Montag ab Mitternacht zum Himmel.

Im Verlauf der Nacht wird die sichtbare Zahl an Sternschnuppen stetig ansteigen, bis die einsetzende Dämmerung das Schauspiel beendet. Eine bevorzugte Himmelsrichtung gibt es nicht, und ein Teleskop oder Fernglas ist nicht notwendig. Wer es lieber gesellig mag, kann sich noch für eine der zahlreichen Veranstaltungen anmelden. Eine weitere große Veranstaltung des Jahres im Sternenparks Westhavelland sollten sich Sternenliebhaber schon einmal im Kalender markieren. Vom 14. bis 16. September findet auf dem Sportplatz in Gülpe der 8. Westhavelländer Astro-Treff (WHAT) statt. Mehr Infos darüber folgen im nächsten Newsletter. Buchung eines Übernachtungsplatzes per E-Mail an np-westhavelland@lfu-brandenburg.de oder telefonisch unter 033872/7430.

Monatsinformationen

Letztes Viertel - 04.08. / Neumond - 11.08. / Erstes Viertel - 18.08. / Vollmond - 26.08. Veranstaltungsinfos auf www.sternenpark-westhavelland.de;„Nächte der Perseiden“, Vortrag und Nachtwanderung mit Marion Werner, Infos: www.marion-werner.de, Anmeldung per E-Mail an kontakt@marion-werner.de oder unter 033875/90192;„Nacht der Sternschnuppen“, Vortrag und Beobachtung mit Rolf König im Naturparkzentrum in Milow. Anmeldung per E-Mail an npz@nabu-westhavelland.de oder unter 03386/211227;„Erlebnis Dunkelheit“ – Nachtwanderung mit Thomas Becker in Parey (10 Euro). Infos auf www.zumnordlicht.com/sternenpark, Anmeldungen per E-Mail an info@zumnordlicht.com oder unter 0176/7893 5281.