Mit dem Nachtwächter auf dem Zickenberg

Wolfgang Balzer

Nauen Fast 100 an der Geschichte Nauens Interessierte folgten am vergangenen Wochenende dem Ruf des Nauener Nachtwächters Wolfgang Wiech, an diesem lauen Sommerabend einen Rundgang durch die Altstadt zu unternehmen und dabei gleichzeitig die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts zu erleben.

Punkt 20 Uhr blies Nauens Turmbläser Gerhard Flemming zum Sammeln die Fanfare, der Nachtwächter verkündete ganz traditionell „Liebe Leute hört und lasst euch sagen...“, und das direkt vor der Rathaustür. Und schon gab’s die erste Anekdote vor dem 1891 eingeweihten Rathaus. Glücklicherweise lacht man heute über Köpenick und nicht über Nauen, freute sich der Nachtwächter verkünden zu können, denn der „Hauptmann von Köpenick „hätte sich ursprünglich Nauen für seinen Coup ausgewählt, wohl aber wegen des vielen Militärs lieber die Köpenicker Ratsherren hereingelegt.“

Gleich gegenüber wies er am 1895 erbauten Kreishaus auf die gern in der Eile übersehenen vier Wappen-Medaillons hin: Wappen von Tremmen, Ketzin/Havel, Fehrbellin und Nauen. Orte, die wohl damals noch in einem Landkreis vereint waren. Und während der Nachtwächter an der Ecke Goethe-/Mauerstraße noch über die zugeschütteten Stadtgräben referierte, rief das Waschweib (Monika Wiech) dazwischen, dass da doch auch was passiert sei, was schauriges. Ja, meinte der Nachtwächter. Er habe hier auf Wache gestanden, als jemanden in seinen Holzpantien über das Pflaster klapperte, eine in einen Sack gewickelte Person über der Schulter schleppte und diese in einer Nische der Stadtmauer versteckte. Kurz gesagt, soll der Übeltäter, der Knecht, später hingerichtet und seine Gebeine hier verscharrt worden sein. Tatsächlich habe man um 1880 an dieser Stelle ein Skelett gefunden.

Alle Gebäude in Nauen wären nach 1695 gebaut worden, weiß der Nachtwächter. Denn im besagten Jahr wütete in Nauen ein großer Stadtbrand, dem alle Gebäude zum Opfer gefallen wären. Hier in der Goethestraße hätten viele bekannte Persönlichkeiten gewohnt, erzählte der Nachtwächter seinen Zuhörern. 1732 residierte im Haus Nr. 52 Kronprinz Friedrich, der spätere König Friedrich II., drei Monate als Bataillonskommandeur, drei Häuser weiter wohnte Uhrmachermeister Carl Wilhelm Bäker (1819-1892), Mitbegründer der Deutschen Astronomischen Gesellschaft und Entdecker von mindestens sechs Kometen, und im Berliner Hof habe 1920 der Droschkenkutscher Gustav Hartmann, der „eiserne Gustav“ eine Nacht gewohnt. Und gegenüber wies Wolfgang Wiech noch auf eine Tafel hin. Hier in der Nummer 11 gab es bis zur Reichskristallnacht 1938 eine Synagoge als jüdisches Gebetshaus.

Mit viel Historischem versorgt, langte die Gruppe auf dem Lutherplatz an und bekam eine Besonderheit zu sehen: einen großen Mahlstein einer Mühle im Fundament der Kirche. Man habe lange nicht gewusst, warum er im Fundament eingemauert wurde. Heute meint man, dass er symbolisch Mühlen vor Bränden schützen soll, erzählte Wolfgang Wiech, nahm seine Laterne und führte weiter zur Bergstraße.

Warum er so einen albernen Hut mit einer großen Krempe habe, rief das Waschweib ungefragt dazwischen. Das entspräche einem Rat seines Vorgängers, weil manchmal so ein Weib ihr Nachtgeschirr aus dem Fenster entleere. Sprach´s und ein Fenster tat sich auf und die breite Krempe bewährte sich. Es dunkelte, der Nachtwächter zündete seine Laterne an und erklärte seinen Gästen aus Nauen, Falkensee, Tremmen, Brieselang und mehreren anderen Orten, warum der kleine Hügel, auf dem man gerade angekommen war, „Zickenberg“ heißt. Nun ja, nicht wegen der zweibeinigen, sondern weil hier die Ziegen vor die Stadtmauer getrieben wurden, meinte der Nachtwächter.

Sein flehender Blick zum Himmel nutzte nichts, das Jahrhundertereignis war vom Zickenberg aus nicht zu sehen, Wolken verdeckten die Mondfinsternis. Zu sehen waren aber in der Torgasse die einzigartigen Nauener Doppeltüren. Die linke ging nach innen auf und führte in den Flur der unteren Etage, die rechte öffnete nach außen und führte direkt in die obere Etage. „Das alles ist so interessant, dass ich noch einmal mit Freunden im kleineren Kreis an einer Führung des Nachtwächters teilnehmen werde“, lobte Elke Hiltner aus Börnicke auf dem Rückweg – noch immer ohne die Mondfinsternis sehen zu können.