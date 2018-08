Stumme Zeugen der Stadtgeschichte

Manfred Lutzens

Fast ein Zehntel der 230 Quadratkilometer umfassenden Stadtfläche unseres altehrwürdigen Brandenburgs sind als Naturschutzgebiete ausgewiesen. Zudem gibt es eine Vielzahl von Naturdenkmalen, so beispielsweise eine beträchtliche Zahl von Platanen. Diesen imposanten Bäumen (nicht zu verwechseln mit dem Ahorn!) soll heute unser Augenmerk gelten.

Wer sich im hektischen Treiben einmal die Zeit nimmt, dürfte beim Blick auf die riesige Platane im Zentrum der Altstadt, nämlich auf dem Nikolaiplatz, durchaus beeindruckt sein. Ja, diesen etwa schon 150 Jahre alten Baum kann man in seiner Pracht eigentlich nur bewundern. Zudem hat er als stummer Zeuge unserer Stadtgeschichte alle Zeiten und Stürme bestens überstanden. So auch die umfassende Neugestaltung des seitdem, wegen seiner veränderten Straßenverläufe und daraus resultierenden Staus (aber auch Eintönigkeit), oft kritisierten Platzes. Aber erfreulich allemal, dass von Experten im Vorfeld dieser Bauarbeiten ein Gutachten eigens für die dort das Bild bestimmende Platane erstellt worden war. Zugleich vergrößerte man um die Platane herum die unversiegelte Fläche, die sogenannte Baumscheibe.

Als in jeder Hinsicht überaus widerstandsfähig, so u.a. trotzen die glänzenden Blätter der Hitzestrahlung, gehören Platanen zu den sogenannten „Trampelbäumen“ (so Hermann Göritz, „Laub - und Nadelgehölze“/1986). Und die Brandenburgerin Hildegard Knorr schrieb im „Kulturspiegel“ zwei Jahre später, „dass breite, lockere Krone mit den weit ausladenden Ästen ihre Starkwüchsigkeit erkennen lassen (...) und sie als Einzelbaum auf freiem Platz ihre volle Schönheit entfalten“. Bestes Beispiel dafür: eben diese „stolze“ Platane auf dem Nikolaiplatz.

Ähnlich mächtig recken sich zwei weitere derartige „Naturwunder“ in Nachbarschaft vom Eingang zum Hauptbahnhof in die Höhe. Das Exemplar links neben dem Gebäude hat inzwischen mehr als 25 m erreicht, Stammumfang in einem Meter Höhe beträgt fast 4,40 m. Blicken wir nun wieder in die Altstadt. Da sind mehrere, allerdings gestutzte Platanen im Krematorium-Friedhof zu erwähnen. Ebenso in der Wallpromenade unweit von Rathenower- und Plauer Torturm, vor allem aber jene in der Bergstraße. Bereits 1930 wurden dort die dereinst alleenartig gepflanzten 13 Bäume unter Schutz gestellt. Übrigens, dieser Status gilt zudem mittlerweile u.a. auch für weitere 13 Platanen in der Grabenpromenade sowie jeweils drei auf der Schiller- und Goethe-Insel. Mehrere Einzelexemplare dieser bei uns am häufigsten gepflanzten Platane – einer Kreuzung zwischen jener aus Nordamerika und einer im Orient beheimateten Baumart – entfalten selbst auf Höfen in der Grabenstraße und auf dem der Curieschule (Kirchgasse) ihre Pracht.

Schließlich gibt es in den Stadtteilen Plaue sowie Kirchmöser – dort die Platanenallee! – ebensolche Baumwunder. Auf dem weitläufigen Areal des ehemaligen Eisenbahnwerkes Brandenburg West sind es nämlich 111 (!) Stück. Mit einem Ratsbeschluss von September 1987 wurden sie erst spät unter den dringend notwendigen Schutz gestellt. Ebenfalls mit dem Ziel, diese Geschenke der Natur unserer Havelstadt über viele weitere Jahrzehnte zu erhalten.