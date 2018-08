Grundsteuer bringt Berlin mehr als 800 Millionen im Jahr

dpa

Berlin (dpa) Die Grundsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle des Landes Berlin. 810 Millionen Euro fließen in diesem Jahr in den Haushalt. Zu entrichten ist die Steuer etwa für Ein- und Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, aber auch für gewerblich genutzte Grundstücke, unbebaute Flächen und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. In Berlin werden insgesamt gut 750 000 Einheiten besteuert: 300 000 im Osten und 453 000 im Westen. Betroffen ist nahezu jeder Haushalt, denn Eigentümer können die Steuer über die Nebenkosten auch auf die Miete umlegen.

Errechnet wird die Grundsteuer nach einem komplizierten Verfahren auf Basis eines sogenannten Einheitswertes. Die Bemessungsgrundlagen, darunter Bodenrichtwerte, pauschale Herstellungskosten, Mietpreise oder Ausstattungsmerkmale, sind völlig überholt: Sie stammen von 1964 (Westen) bzw. 1935 (Osten). Daher fordert das Bundesverfassungsgericht eine Reform.

Durchschnittlich fallen für ein Ein- oder Zweifamilienhaus in Berlin pro Jahr 623 Euro (West) bzw. 290 Euro (Ost) Grundsteuer an. Bei Eigentumswohnungen sind es 302 Euro (West) bzw. 224 Euro (Ost). Mit einem Pro-Kopf-Aufkommen dieser Steuerart von 227 Euro liegt Berlin im Vergleich der großen Städte im Mittelfeld, in Potsdam etwa sind es 126 Euro, in Frankfurt/Main 306 Euro. Dies ist der Fall, obwohl der sogenannte Hebesatz in Berlin mit 810 Prozent höher ist als anderswo. Der Durchschnitt der Großstädte liegt bei 455 Prozent.