Viele Beschäftigte bleiben skeptisch

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Orangefarbene Flugblätter der Stadtverwaltung lagen auf jedem Platz. „Nutze die Chance der Holding!“, wurden die Beschäftigten der städtischen Gesellschaften im kumpelhaften Dutzton aufgefordert. In der Holding könne der Freundes- und Kollegenkreis erweitert werden. Jeder könne dabei einen Beitrag für mehr Effizienz leisten. Darin sieht auch TKO-Geschäftsführer Jürgen Höhn den größten Vorteil. Seine Tourismus- und Kulturgesellschaft sowie die Turm-Betreiberin SOG, beide dauerhafte Verlustbringer, könnten unter dem Dach der Holding langfristig gesichert werden. Gemeinsam verbuchte Gewinne der Stadtwerke und der Woba sollen das ermöglichen. „Ich freue mich auf die Herausforderung“, sagte ein Stadtwerke-Mitarbeiter. Es solle nicht vorher „alles in Stein gemeißelt werden“, damit auch Gestaltungsraum bleibe.

Allerdings sind die vielen offenen Fragen das Problem der meisten der insgesamt 380 Beschäftigten in den vier Gesellschaften. Sie hatten mit ihrem Protest am 2. Juli für eine Vertagung der Entscheidung der Stadtverordneten über die Holding gesorgt. Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) versprach danach Aufklärung. Mehr als 100 Beschäftigte kamen am Donnerstag in die MBS-Arena, um Antworten bezüglich ihrer Zukunft zu erhalten. Dabei ist immer noch unklar, wer von seiner Gesellschaft in die Holding wechseln muss. Insgesamt 35 Beschäftigte sind betroffen. Bei der TKO herrscht erst seit knapp zwei Wochen Gewissheit darüber, dass alle Beschäftigten in ihrer Gesellschaft verbleiben können. Und die anderen?

Es gab viele Fragen zu Verträgen und zur künftigen Bezahlung. Denn heute gewährt allein die Woba den Tarif des öffentlichen Dienstes. Niemand werde schlechter gestellt, versicherte Laesicke. Stadt und Holding könnten es sich nicht leisten, Beschäftigte zu verprellen. Denn die Konkurrenz um Fachkräfte werde in Zukunft noch größer. Stadtwerke-Geschäftsführer und Projektleiter Alireza Assadi sagte, dass niemand ein Interesse daran haben könne, dass eine Gesellschaft an die Wand gefahren werde. Assadi zeigte Verständnis für Misstrauen, räumte aber auch ein, dass jetzt noch nicht alle Fragen beantwortet werden könnten. „Die Gesellschaft befindet sich ja noch nicht einmal in Gründung“, sagte er. Dafür sei ein Beschluss notwendig, den die Stadtverordneten auf einer Sondersitzung am 10. September fassen sollen, damit die Holding ab 1. Januar 2019 starten kann. Der Wechsel der Beschäftigten könnte auch später erfolgen.

Ob es dazu kommt, ist noch völlig offen. Denn auch mehrere Stadtverordnete nutzen die für Beschäftigte gedachte Veranstaltung, um Fragen zu stellen beziehungsweise um Präsenz zu zeigen. Denn 2019 sind Kommunalwahlen. Es war erneut der Fraktionsvorsitzende Ralph Bujok (Linke), der die Vorteile einer Holding skizzierte und dabei sein Vertrauen in die Arbeit von Assadi deutlich durchblicken ließ. Bei SPD-Fraktionschef Dirk Blettermann überwiegt die Skepsis, weil er immer wieder mit neuen Details konfrontiert werde. Assadi verwies dagegen auf frühere Beschlüsse sowie die Informationspflicht der Mitglieder aus den Kompetenzteams. Doch auch die sprachen von Informationslücken.

Der Grünen-Fraktionschef Heiner Klemp brachte erneut seinen Vorschlag, Beschäftigte auf Leihbasis an die Holding zu geben. Darüber hinaus verglich er Laesicke mit Helmut Kohl („Blühende Landschaften“), weil er den Beschäftigten versprochen hatte, es werde den meisten künftig besser gehen. Tatsächlich sagte der Bürgermeister zu: „Wir werden täglich an der Verbesserung der Holding arbeiten.“