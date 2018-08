Seepferdchen und Volleyball locken an den Stechlinsee

Am Wegesrand: Zwischen Festplatz und See wartete auf die Gäste so mancher Trödelstand. © Foto: Stephanie Fedders

Am Strand wurde fünfeinhalb Stunden lang um den Stechlinseepokal gepritscht und gebaggert. © Foto: Stephanie Fedders

Stephanie Fedders

Neuglobsow ( ) Papa hat schwer zu tun. An der einen Hand das Kind, in der anderen die Kühltasche und um die Schultern den Schwimmring. Mama folgt mit Handtüchern und einer Portion Optimismus im Gepäck. Wird schon klappen mit einem freien Plätzchen am Ufer des Stechlinsees…

Auf der Suche nach Abkühlung pilgerten die Massen am Sonnabend in Neuglobsow auf schnellstem Wege ans Wasser. Ein bisschen ging dabei unter, dass der Heimatverein Neuglobsow/Dagow wieder einmal zum Stechlinseefest einlud und ein Teil des Programms auf dem Festplatz stattfand. Um die Mittagszeit stand nur wenigen der Sinn nach Unterhaltung durch den „singenden Seemann“ oder nach einem Bummel vorbei an den Marktständen, die entlang des Weges aufgebaut waren.

Auch Glasbläser Rainer Schultrich konnte im Glasmuseum seine Handwerkskunst ganz in Ruhe ausüben. Nur wenige Interessierte sahen ihm bei der Herstellung filigraner Figuren über die Schulter. Dafür konnten die Organisatoren mit dem Angebot am Hauptstrand punkten, so lange die Sonne hoch oben am Himmel stand.

Stammgäste sind mittlerweile die Mitglieder der DLRG Hennigsdorf und ihre Rettungshundestaffel. Zum vierten Mal haben sich Sandro Zick, der technische Leiter, und sieben weitere Helfer auf den Weg nach Neuglobsow gemacht und ihr Lager direkt am Ufer aufgeschlagen. Ihr Anliegen: Aufklärungsarbeit leisten und Tipps für das richtige Verhalten im Wasser geben.

Auch der so harmlos aussehende Stechlin kann seine Tücken haben. „An tiefen Stellen kann es schnell zu Temperaturwechseln kommen. Es kann sein, dass der Körper das nicht mitmacht“, erklärt Sandro Zick, der in der Saison mit seinem Team in ganz Oberhavel unterwegs ist. Die jüngsten Gäste hatten bei den Lebensrettern Gelegenheit, sich ihre Schwimmkenntnisse bescheinigen zu lassen. Prüfungen für Seepferdchen und das Bronze-Abzeichen konnten abgelegt werden.

Talent im Umgang mit dem Ball und noch dazu auf sandigem Untergrund waren dagegen beim Beachvolleyballturnier gefragt. Maria Borret und das Organisationsteam staunten nicht schlecht, nachdem sich insgesamt acht Teams angemeldet hatten. Die hervorragende Resonanz auf den Wettkampf um den Stechlinseepokal sorgte dafür, dass die Zuschauer fünfeinhalb Stunden spannende Spiele geboten bekamen. „Die Stimmung war super und von Mal zu Mal wurde mehr Kampfgeist gezeigt“, freute sich Maria Borret über den Verlauf. Noch größer war die Freude, als die ersten Drei feststanden. Das „Team Linie“ aus Neuglobsow nutzte seinen Heimvorteil und belegte den vielumjubelten dritten Rang. Einen Platz besser schnitt die „Rumpeltruppe“ aus Menz ab und der Sieg ging an die „Nieppies“ aus Potsdam – „alte Bekannte“, die schon im vergangenen Jahr dabei waren.

Gegen Abend machte dann auch der Festplatz seinem Namen alle Ehre, auf dem Gewinner und Verlierer gemeinsam einen heißen Tag ausklingen lassen konnten. Mama und Papa kehrten dem See den Rücken, Kind und Kegel an der Hand und eine Portion Optimismus im Gepäck. Wird schon klappen mit einer staufreien Heimfahrt.