Rätselhafter Alleingang

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der eigene Koalitionspartner lehnt es strikt ab, die Landes-Datenschutzbeauftragte hat in vielen Punkten erhebliche Bedenken, der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags hält in einem Gutachten Rechtsbegriffe wie „drohende Gefahr“ für untauglich, und nun schlagen auch noch die märkischen Richter und Staatsanwälte in die gleiche Kerbe: Das künftige Polizeigesetz ist ein massiver Eingriff in bürgerliche Grundrechte.

Wieso SPD-Innenminister Karl-Heinz Schröter ohne Not einen solchen Entwurf vorlegt, zumal die Richtervereinigung schon beim ersten Versuch vor einem Jahr massive Bedenken angemeldet hatte, ist unverständlich. Kaum vorstellbar, dass der vom Kreisreform-Debakel bereits beschädigte Minister aus dieser Nummer ohne weiteren Ansehensverlust wieder herauskommt. Ein möglicher Ausweg: Schröter verschiebt das Vorhaben mit Verweis auf, sagen wir: Zeitmangel, bis nach der Landtagswahl in einem Jahr.