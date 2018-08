Offensiv-Feuerwerk in der ersten Halbzeit

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat Landesligist Wacker Cottbus Ströbitz mit 5:3 besiegt. Die Gastgeber hatten nach einer knappen halben Stunde bereits mit 4:0 geführt.

Zum Saisonauftakt auf der Sportanlage an der Waldstraße fehlten Brandenburgliga-Trainer Andreas Schmidt nur wenige Spieler. So der erfahrene Carsten Hilgers, der Vaterfreuden entgegensieht. Hingegen erst einmal verzichten muss der Brandenburgligist auf den im Winter nach Eisenhüttenstadt gewechselten Christian Siemund. Der 32-Jährige wird sich fußballerisch eher in Berlin umschauen, wo er mit Frau, Kind und Beruf seinen Lebensmittelpunkt hat. „Ich bin mit Siemund immer gut ausgekommen. Er hat uns für das eine halbe Jahr geholfen. Klar hatte ich die Hoffnung, dass er länger bei uns bleibt. Doch ich hatte zunächst nicht gedacht, dass er überhaupt zu uns kommt. Diese Chance wollten wir im Winter nutzten“, erklärt der sportliche Leiter Harry Rath, der Siemund vor seiner Zweit- und Drittliga-Karriere vor einem Jahrzehnt für einige Zeit trainiert hatte.

Dafür kann Rath erst einmal mittelfristig mit dem 21-jährigen Kameruner Hermann Wamba Tsafack planen, der eine Ausbildung beim Sponsor P & F-Bau begonnen hat. Ebenso mit Marius Wolbaum, der in der Papierfabrik seine Lehre fast beendet hat und sich zum Meister qualifizieren will. Der 29-jährige Pole dürfte zusammen mit Danny Grünberg und Georges Florent Mooh Djike weiterhin die Offensive beim Brandenburgligisten prägen. Wolbaum als frischgebackener Kapitän – Christoph Nickel will wegen Hausbau eine Weile kürzer treten – setzte am Freitag vor allem in der Anfangsphase Akzente. Erst verwandelte er einen Foulstrafstoß zum 1:0, dann verwertete er aus halbrechter Position aus etwa 25 Metern einen Freistoß direkt zum 3:0 und unmittelbar vor der Pause setzte er aus 18 Metern fast aus zentraler Position einen angeschnittenen Freistoß in die Maschen. Zwischendurch hatte Mooh Djike einen Konter zum 2:0 genutzt und Tsafack per Nachschuss zum 4:0 getroffen.

Die Gäste bis dahin harmlos. Martin Stemmler im Eisenhüttenstädter Tor war in der 40. Minute zum ersten Mal gefordert. Der 28-Jährige, der sich in dieser Brandenburgliga-Saison erneut als Nummer Eins etablieren will, war nach der Pause schon mehr gefordert. Da hatte Schmidt von einer Dreier- auf eine Vierer-Abwehrkette umgestellt und vor allem viele Spieler aus dem A-Junioren-Team der Vorsaison eingesetzt. Erst traf Matthias Schütz per Freistoß nach einem von Stemmler aufgenommenen Rückpass, dann waren zwei Gäste-Spieler frei durch und schließlich fiel der dritte Gegentreffer nach einem Abspielfehler. „Eine saubere erste Halbzeit, nach dem 5:0 war etwas die Konzentration weg. Die zweite Halbzeit war durchschnittlich, da haben wir gesehen, was vor allem taktisch noch zu machen ist“, erklärt Schmidt. Viel mehr Sorgen als die drei Gegentreffer bereitete ihm das verletzungsbedingte Ausscheiden von Anton Ollesch, der wegen Beschwerden am linken Knie vom Feld humpelte.

FC Eisenhüttenstadt:Martin Stemmler David Steinbeiß (46. Johann Krüger), Michel Becker (74. David Steinbeiß), Tobias Perlwitz Jens Brüllke, Hermann Wamba Tsafack (46.Hoang Sa Nguyen Ngoc), Sven Naumann (70. Hermann Tsafack), Tony Wernicke (46. Anton Ollesch/63. Ibrahim Ngum) – Mariusz Wolbaum – Danny Grünberg (46. Benjamin Lommatzsch), Georges Florent Mooh Djike (46. Nico Fischer)

Tore: 1:0 (7.), 3:0 (19.), 5:0 (44.) Mariusz Wolbaum, 2:0 Georges Florent Mooh Djike (13.), 4:0 Hermann Wamba Tsafack (27.), 5:1 Matthias Schütz (54.), 5:2 Mohammad Naser Afzal (67.), 5:3 Christopher Rostock (68.) – Schiedsrichter: Robert Nitz (Seelow) – Zuschauer: 60