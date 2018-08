Arbeiten, wo andere baden

Job in Papas Gaststätte: Ann-Mariele Müller trifft in der Schleusenwirtschaft Vorbereitungen für eine Hochzeitsfeier. © Foto: Joachim Eggers

Lisa Ludwig, Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Während die einen ausschlafen und die schulfreie Zeit am Badesee genießen, jobben ihre Mitschüler an der Kasse, im Freibad oder in der Kita. Vom selbst verdienten Geld wollen sie sich unter anderem den Traum vom eigenen Auto erfüllen.

So früh beginnt nicht einmal ein Schultag: Um 6.30 Uhr hat der Arbeitstag für Giselle Passin angefangen. In der Kita „Arche“ hat sie zwei Wochen lang geholfen, das Frühstück vorzubereiten, mit den größeren Kindern zu spielen und den kleinsten die Windeln zu wechseln. „Mit Freunden an den See fahren, kann ich auch nachmittags“, sagt die 16-Jährige.

Nach den Sommerferien beginnt sie am Oberstufenzentrum Palmnicken ihr Abitur – Schwerpunkt Sozialpädagogik. Die zwei Wochen, die Giselle Passin von ihrer Ferienzeit opfert, sieht sie auch als Vorbereitung auf ihren Wunschberuf: „Ich möchte Sozialwesen studieren und dann in der JVA oder in einem Heim für Suchtkranke arbeiten.“

Zwei Ferienjobber unterstützen die Kita-Erzieher gleichzeitig; 40 seien es in den Einrichtungen der Samariteranstalten insgesamt, sagt Personalmitarbeiter Matthias Luban. Wie Giselle Passin erhalten sie für sechs Stunden Arbeit täglich 36 Euro. „Ich spare das Geld für den Führerschein und ein eigenes Auto“, sagt die 16-Jährige.

Auch Vanessa Piater legt Geld, dass sie in den Ferien verdient, für ein Auto zur Seite. Ein Motorrad hat sich die 16-Jährige so schon leisten können: Seit den Herbstferien vor zwei Jahren arbeitet sie nahezu in allen Ferien bei der Sommerrodelbahn „Scharmützelbob“. Auch in den jetzigen Sommerferien ist sie wieder dort beschäftigt.„Die Kollegen sind nett, sie haben mich herzlich aufgenommen“, sagt die Schülerin am Scholl-Gymnasium.

Vanessa Piater ist hauptsächlich für die Kasse zuständig und hilft bei der Einweisung der Kinder am Eingang. Sie hat aber auch den für den Imbiss-Bereich benötigten Hygienepass und kann auch dort aushelfen. Die Arbeitszeiten sind flexibel: an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Zeiten, zwischen vier bis maximal acht Stunden am Tag.

Mehrere Schüler sind auf der Sommerrodelbahn tätig. Sie können dort auch an den Wochenenden arbeiten – an Sonntagen gibt es sogar Zuschläge. Dabei, sagt Vanessa Piater, werde darauf geachtet, dass sie nie über die 450 Euro eines Minijobs komme.

Einer ihrer Mitschüler, Julian-Jakob Weber, nutzt die Ferien ebenfalls, um sich etwas dazuzuverdienen. Schon im vergangenen Jahr hat er einen der begehrten Ferienjobs im „Schwapp“ ergattert. „Von dem Geld habe ich mir einen Computer gekauft“, sagt der 16-Jährige.

Nach zwei Wochen Spanien-Urlaub unterstützt er die Freizeitbad-Mitarbeiter zwei Wochen lang, täglich sechs Stunden, etwa bei der Pflege der Außenanlagen. Er fegt, gießt die Blumen und zupft Unkraut. „Morgens, um acht Uhr, beginne ich mit der Müllrunde“, sagt Julian-Jakob Weber. Dabei läuft er die umliegenden Parkplätze mit Greifer und Mülleimer ab.

In der Woltersdorfer Schleusenwirtschaft geht es am Freitagvormittag noch sehr ruhig zu. Für den Nachmittag ist die Gaststätte für eine Trauung gebucht. Ann-Mariele Müller bereitet die Sektgläser vor, außer ihr ist nur der Geschäftsführer da. Der heißt Martin Müller und ist Ann-Marieles Vater. Die 17-jährige Schülerin des Rüdersdorfer Heinitz-Gymnasiums jobbt nicht zum ersten Mal in der Gaststätte. „Ich will ein Auto und den Führerschein finanzieren“, sagt sie. Ihr Papa beschäftigt noch zwei andere Ferienjobber, die schon 18 Jahre alt sind. Das hat den Vorteil, dass sie abends länger arbeiten dürfen.