Kinderspiele, Tanzeinlagen, Blasmusik und Bingo

Gölsdorf in Feierlaune: Bunte Wimpel darüber und Marktstände an den Seiten der Kastanienallee. Kutschfahrten bot zudem Burghard Schmidt aus Trebus an. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam, Uwe Stemmler

Molkenberg, Gölsdorf, Hangelsberg (MOZ) Am ersten August-Wochenende wurde in der Region wieder zu Sommerfesten eingeladen. Passend dazu war es mit über 30 Grad fast zu heiß, – was auch an den Besucherzahlen in Molkenberg, Gölsdorf und Hangelsberg zu spüren war.

Molkenberg: „Würde es jetzt regnen, würden alle meckern“, sagte Corinna Jonach und freute sich über das schöne Wetter. Die Chefin des Fördervereins hatte mit ihrem Team am Samstagnachmittag zum Sommerfest in den Fürstenwalder Ortsteil geladen – unter schattigen Bäumen auf dem Dorfanger. Zur Sicherheit wurden aber noch ein paar Zelte aufgebaut. Darunter tummelten sich Jung und Alt. Das Blasorchester aus Hennickendorf spielte, etliche Besucher lobten die 28 selbstgebackenen Kuchen aus dem Dorf. Bärbel Riemann, Annett Schulze, Bettina Brüning und Andrea Marx verkauften sie mit reichlich Kaffee. „Unser Kuchenbuffett ist legendär, aber auch unsere Tombola mit 200 Preisen kommt wieder gut an“, freute sich die Vereinschefin. Gemeinsam mit dem neuen Bürgermeister, Matthias Rudolph, hatte sie das Fest eröffnet.

Die Älteren saßen indes zwischen den Blasmusik-Runden an den Tischen und lauschten gebannt etlicher Zahlen-.und Buchstabenfolgen, verkündet von Dietmar Belling, Glücksfee Conny Jonach und ihrem Gatten Torsten als Schiedsrichter. „Bingo“ rief Annett Kullus. Die Runde hatte sie gewonnen und holte sich den Gutschein über 25 Euro fürs Trebuser Restaurant „Seeblick“ ab. „Mal sehen, wen ich mitnehme“, sagte die Fürstenwalderin. Auf der Bühne stand sie aber auch noch am Tanzabend und sang mit anderen Aktiven des Fördervereins etliche Schlager im Showprogramm.

Gölsdorf: Das mit gut 120 Einwohnern kleinste Dorf der Gemeinde Steinhöfel hatte auch in diesem Jahr viel für ihr Sommerfest auf die Beine gestellt. Am Festplatz traten die Seniorentänzer von „Mir zuliebe“ aus Fürstenwalde auf. Die Besucher unter den Zelten applaudierten rege. Später zeigten auch noch die Kunstradfahrer aus der Spreestadt ihr Können. Im Kulturhaus gab es Kaffee und Kuchen, draußen auch Eis und kühle Getränke. Burghard Schmidt aus Trebus zuckelte etliche Gäste mit Moritz und Rosi per Pferdekutsche durchs Dorf. Das THW Fürstenwalde bot Kistenklettern an, die Freiwillige Feuerwehr zudem Zielspritzen. Clown Katty drehte Luftballontiere, es gab Hüpfburgen sowie Mitmach-Angebote für Kinder. Einige Marktstände flankierten zudem die Kastanienallee. Die Einweihung des neuen Belags wurde auch gleich mitgefeiert. Familie Brudlo lud zu Streichelzoo und Pizza auf ihren Hof. Jeannette Mietzelfeld und Pauline (2) fütterten Schafe. Die Ortsvorsteherin hätte sich etwas mehr Besucher beim Fest gewünscht. „Aber es sind ja auch Ferien und etliche weggefahren.“

Hangelsberg: „Man muss sich halt etwas einfallen lassen“, sagte Wolfgang Wroblewski, Vorsitzender des Kaninchenzüchtervereins. Tiere konnten er wegen der Hitze diesmal nicht zum Hangelsberger Sommerfest mitbringen. Denen hätte nicht mal die große Fontäne, für die die Feuerwehr am Rande der Festwiese sorgte, geholfen. Also organisierte der Verein Wettbewerbe, die genau so gut ankamen. Zum Beispiel Teebeutel-Weitwurf. Rekord an diesem Tag: 7,50 Meter. Oder Heuballen-Rollen. Caroline Herrmann (8) aus Spreeau schaffte die Strecke in 43 Sekunden und durfte dafür am Ende, auf der Bühne, einen Pokal entgegen nehmen.

Nach ihr trat dort TomTom auf, der eigentlich Tom Walter heißt und ein mitreißendes Kinderprogramm bot. Zum Start erzählte er das Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ und baute einige Fehler ein. Kinder, die er auf die Bühne geholt hatte, mussten sie erkennen. Die 5-jährige Larissa aus Hangelsberg merkte fast alle. Nur einmal lag sie falsch: Als TomTom sagte, dass der Wolf Kreide fraß, damit er eine hellere Stimme bekommt, widersprach sie eifrig: „Er hat Muffins gegessen.“