Von null auf hundert auf heißer Landebahn

Eva-Maria Lubisch

Neuhardenberg. Erstmalig fand am späten Samstagnachmittag auf der Start- und Landebahn des Flugplatzes in Neuhardenberg ein sogenannter Night Run statt, organisiert von Suzuki. Die vielen Biker aus Nah und Fern hatten die Gelegenheit zu testen, wie schnell sie ihre Maschinen von null auf 100 Stundenkilometer beschleunigen und wie lange sie für die Achtelmeile (201,17 Meter) brauchen. Der Night Run ist das einzige Rennen in Deutschland, bei dem ein 0-100 km/h Wert gemessen wird. Hier einen Top-Wert zu erreichen, erfordert wesentlich mehr Können vom Fahrer, als das Rennen auf der Viertelmeile.

Mitmachen konnten alle Motorradfahrer, die über ein zugelassenes Motorrad verfügten. Die Veranstalter boten eine Menge Technik auf, um die Rennen selbst zu organisieren – so wurden die Kopf-an-Kopf-Rennen mit GPS-Kontrolle begleitet. Zu Testfahrten stellte Suzuki seine komplette Bandbreite an Motorrädern, vom Roller bis zur GSX-R100R mit 202 PS, Interessierten zur Verfügung.

Besonders interessiert war natürlich der Gewinner des VIP-Pakets, das neben kostenlosem Eintritt und Verpflegung auch T-Shirt, Basecap und ein Video vom Rennen beinhaltete. Der als Verkaufsleiter in der Medizintechnik tätige Silvio Eberhardt hat mit seinen Motorrädern schon ganz Europa, Afrika, Marokko und Vietnam besucht. Vor 10 Jahren hatte er unverschuldet einen schweren Motorradunfall. „Ich habe lange gebraucht, ehe ich mich wieder auf mein geliebtes Zweirad setzte. Seitdem fahre ich sehr bewusst und mit absoluter Leidenschaft“, versicherte Eberhardt gut gelaunt VIP Gewinner Eberhardt. Nach Neuhardenberg hatte er seinen 14 jährigen, ebenfalls motorradbegeisterten Sohn Matteo mitgebracht. Der probierte schon mal gleich Vaters neues T-Shirt an.