Rasanter Anstieg bei den Badegästen

Bernau Seit Wochen bietet der Sommer ein perfektes Wetter für einen Freibadbesuch. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die städtischen Freibäder ein positives Zwischenfazit ziehen können, wie die Bernauer Stadtverwaltung mitteilt.

Über 20 000 Badegäste haben seit dem Saisonauftakt am 12. Mai das Freibad Bernau-Waldfrieden besucht. Somit konnte es die Besucherzahl für die ersten drei Monate der vergangenen Saison bereits zur Halbzeitbilanz um 25 Prozent übertreffen. Neben den verkauften Karten kommen auch noch über 3250 Badegäste aus Vereinen und Gruppen hinzu.

Das Freibad Plansche, das durch seinen Wasserspielplatz besonders für kleine Kinder geeignet ist, hat seit dem 1. Juni mehr als 5650 Gäste begrüßt. Zur Halbzeitbilanz hat die Plansche schon die Gesamtbesucherzahl von 2017 um rund 20 Prozent überboten.

Am 1. Mai startete das Waldbad am Liepnitzsee in die neue Saison. Es ist vor allem für die Mischung aus öffentlichen und naturbelassenen Badestellen beliebt. Zudem können sich Besucher Boote ausleihen, um beispielsweise den Liepnitzsee zu erkunden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass hier bis Ende Juli über 15 100 Badegäste eine Abkühlung suchten und mehr als 1 700 Mal Boote vermietet wurden. Damit hat auch das Waldbad Liepnitzsee schon zur Halbzeit der Freibadsaison die Gesamtbesucherzahl vom Vorjahr um rund 30 Prozent übertroffen. Auch bei den Booten konnten bereits bis jetzt 20 Prozent mehr Vermietungen verzeichnet werden als in der kompletten Saison 2017.

Und ein Ende des Sommers ist noch nicht in Sicht. „Wenn es mit dem Wetter so weitergeht, brechen wir alle Besucherrekorde der vergangenen vier Jahre“, sagt Badleiter René Poppel. Im Rekordjahr 2015 besuchten etwas 23 500 Badegäste das sanierte Freibad neben der UNESCO-Welterbestätte in Waldfrieden.

Die Öffnungszeiten (saisonal von Mai bis September):

Das Freibad Bernau-Waldfrieden (Hans-Wittwer-Straße 26) hat montags bis freitags von 13 bis 19 Uhr – während der Ferienzeit von 12 bis 19 Uhr - sowie samstags und sonntags von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Freibad Plansche (An der Plansche 7) kann von dienstags bis sonntags zwischen 11 und 18 Uhr besucht werden.

Das Waldbad am Liepnitzsee (Wandlitzer Chaussee 150) ist montags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.