Als Erstes ein Umzug durch das Dorf

Anett Zimmermann

Hohensaaten (MOZ) Das zweite Hohensaatener Sommerfest der Unternehmer am Park ist am Sonnabend nicht zu verfehlen. Gelbe Luftballons und ein entsprechend beschriftetes Laken am Straßengeländer weisen den Weg. In der Zufahrt sammelt Karsten Koch, der mit seinem Traktor die etwa 25 Fahrzeuge anführen wird, alle Teilnehmer zusammen. Am Schluss überrascht ein Feuerwehr-Oldtimer aus Angermünde. Es ist ein alter Robur, aber kein LO sondern ein LD, also mit luftgekühltem Dieselmotor, wie Koch erläutert.

André Scheller, Initiator des Festes, klappt schnell noch einmal die Umrandung eines Transporters herunter und hilft einer Frau auf die auf der Ladeflache befestigten Bänke. „Will noch jemand mit?“, fragt Scheller und springt dann selber auf, ehe sich der Tross – abgesichert durch die Polizei – über die Dorfstraße erst ein Stück in Richtung Lunow in Bewegung setzt, um dann wieder teils hupend und tüchtig knatternd zurück und weiter bis zur Kirche zu fahren. Von dort aus geht es an der alten Oder entlang und an der alten Bockwindmühle vorbei zum Park.

Der hat sich in der Zwischenzeit deutlich gefüllt, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Aber am Kuchenstand, an der Roll-Bar, am Glücksrad oder bei den Angeboten für Kinder haben sich bereits kleine Schlangen gebildet. Das Festzelt ist ebenfalls gut besetzt. Und am Giga-Lift der ortsansässigen Fünf Sterne Stahlbau und Höhentechnik GmbH muss man schon warten. Wer möchte, kann sich damit von oben einen guten Überblick über Hohensaaten und die Umgebung verschaffen.

„Den Lift hatten wir gar nicht angekündigt“, freut sich André Scheller über den Zuspruch und muss per Handy erst einmal nachhaken, wo der Eiswagen bleibt. „Er kommt“, erklärt er kurz darauf und verspricht für den Abend einen weiteren zusätzlichen Höhepunkt. So kündigt er Kurt Jänicke aus Hohenwutzen an, der mit seinem Tatra 815 Autokran, Baujahr 1984, erwartet wird. „Dann gibt es hier noch einen Wettbewerb im Bierkästenstapeln.“

Während Heinz-Günter Groth als einer der wenigen noch wirklich gebürtigen Hohensaatener und als einer der ältesten Unternehmer im Ort die Begrüßung übernimmt, hängen Winfried Neumann und Andreas Köpernick vom Vorstand des Anglervereins hundert Forellen in den Räucherofen. „Die brauchen jetzt zwei Stunden“, sagt Neumann und geht davon aus, dass keine übrig bleiben wird. „Viele holen die sich extra zum Abendessen oder nehmen generell eine nach Hause mit“, fügt er mit Blick auf die Nachbarn vom Feuerwehrverein hinzu, die unter anderem Chili- und Kräuter-Baguette-Brote wahlweise mit Knoblauch- oder Kräuterbutter sowie mit Tomatenscheiben belegt anbieten. Pommes und Bratwurst gibt es ebenfalls, später noch Grillfleisch und Gulaschsuppe.

So gehört Heinz-Günter Groths Dank an diesem Tag dann nicht nur den 18 am Fest beteiligten Unternehmern – insgesamt gibt es 37 im Ort –, sondern vor allem auch den Vereinen und anderen Helfern. „Ohne sie wäre ein solches Fest nicht zu stemmen.“