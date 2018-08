Hitze-Tipps im Praxistest

René Matschkowiak

Frankfurt Mit einem Augenzwinkern kürte das Nachrichtenmagazin Focus jüngst Dachgeschossbewohner zu den wahren Helden der Hitzewelle. Wetterexperte Jörg Kachelmann hingegen fordert: „Kaufen Sie Oma bitte einen Ventilator“. Das könne Leben retten. Weiter prangert er die vornehmlich deutsche Obsession an, Durchzug oder Zugluft zu vermeiden. Laut Kachelmann sei das „unwissenschaftlicher Aberglaube“.

Bei Youtube kursieren unzählige Tipps, wie man die Hitze besonders im Schlafzimmer erträglicher macht. Ein Ventilator zumindest ist auch für Frankfurter schon mal ein guter Schritt. Der kühlt zwar nicht die Raumluft, aber durchaus den Körper. Die Luftschicht direkt über der Haut, die auch etwa 37 Grad beträgt, wird einfach weggeblasen. Bei Schweiß auf der Haut wird der kühlende Verdunstungseffekt durch den Luftstrom des Ventilators verstärkt. Das klappt zuverlässig.

Vier andere Tipps von der Videoplattform haben wir ebenfalls überprüft. Verdunstungskälte erzeugen um einen Raum zu kühlen ist einer der heißesten Anwärter auf den Kühlungs-Award wenn man keine Klimaanlage sein eigen nennt. Auf einem Wäscheständer wird ein nasses Handtuch aufgehängt, das von einem Ventiltor angeblasen wird. Zusätzlich ist in einem Behälter, in dem das Handtuch mit dem unteren Ende hängt, kaltes Wasser. Für unseren Test wurde das Wasser vorher extra auf 5 Grad gekühlt. Bei einem Youtuber kühlt das die Raumluft von 35 auf 30 Grad. In unserem Test, in einem 27 Grad warmen Zimmer, passiert nach einer Stunde und auch nach zwei Stunden nichts. Es wird sogar ein halbes Grad wärmer.

Ein zweiter Tipp ist, ein nasses Handtuch vor dem Fenster aufzuhängen. Durch die Verdunstungskälte soll auch hier der Raum kühler werden. Auch hier konnten wir allerdings keinen nennenswerten Effekt auf dem Thermometer feststellen.

Wer einen Balkon vor seinem Schlafzimmer hat, kann sich einen Ventilator besorgen, der einen möglichst gerichteten Luftstrahl herstellt. Wenn die Temperatur draußen kühler wird als drinnen, kann man sich kühle Luft ins Schlafzimmer pusten. Klappt in unserem Test sehr gut. Die Temperatur fällt zügiger als im vergleichbaren Nebenzimmer bei nur geöffnetem Fenster. Mann kann sich den Ventiltor auch auf das Fensterbrett stellen. Hilft auch, ist aber nicht ganz so effektiv.

Ein weiterer Tipp, den Schlafanzug ins Gefrierfach zu legen, hilft nur sehr kurz, haben wir festgestellt. Im ersten Moment durchaus erfrischend, hält das Vergnügen nur ein paar Minuten an.

