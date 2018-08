Leuchtendes Volksfest am Mündesee

Dietmar Rietz

Angermünde (MOZ) Bis tief in die Nacht amüsierte sich am Sonnabend Angermünde. Schätzungsweise 1200 Besucher kamen zum kleinen Volksfest am Mündesee anlässlich der 10. Lampionfahrt. Die Corso-Veranstalter aus Dobberzin hatten mit dem Café Seeblick von Nicole Schmidt Fest, Rundfahrt und Feuerwerk wochenlang vorbereitet.

Mehr als 50 mit Lampions illuminierte und Ballons geschmückte Boote hatten sich am Hungerstein eingefunden und fuhren um 21 Uhr wie kleine leuchtende Inseln im Konvoi den See und dessen Ufer ab. Vor zehn Jahren begann der Siedlerspaß mit fünf bis sechs Wasserfahrzeugen, erinnern sich Corso-Gründer. „Das sah diesmal wieder wunderschön aus“, schwärmte nicht nur Nicole Schmidt. Das Floß mit dem Musikpavillon gehörte wohl zu den meistfotografierten Spaß-Booten in dieser Sommernacht.

Auch die Mütter und Väter der Idee der Lampionfahrt stachen mit in See. Margrit Hesse ist eine von ihnen. Sie hatte 150 Portionen Spezialgötterspeise an Bord. Das Tauschen kleiner Aufmerksamkeiten der Bootsbesatzungen untereinander auf dem See gehört ebenso zur Spaß-Tradition wie mittlerweile das kleine Volksfest am Seeufer. Überall am Mündeseeufer wurden die Lampion-Boote freudig begrüßt und bewundert. Das kleine Jubiläum der Fahrt feierten die Organisatoren mit einem großen Feuerwerk, das von einem Floß auf dem See gezündet wurde. Geliebter Feuerwerksmeister ist stets Erhard aus Dobberzin. Bis weit nach Mitternacht tanzten die Gäste aus Angermünde, Schwedt, Berlin und Hamburg in die Nacht. „Wir sind an unsere Grenzen gekommen“, sagt Nicole Schmidt und lächelt trotzdem stolz. Die Mannschaft des Cafés am Mündesee hat Unglaubliches vollbracht. Normalerweise gibt es dort 130 Plätze. Die ganze Familie bis zur 93-jährigen Oma hat geholfen. Freunde und Stammgäste packten mit an.

Der Dobberziner Dorfverein veranstaltete schon am Sonnabendnachmittag die 10. Spaßregatta auf dem Mündesees. Etwa 20 Freiwillige halfen beim Aufbau. Frauen hatten Kuchen für den Kuchenbasar gebacken. Der Dobbi Shantychor sang Seemannslieder aus aller Welt. Der halbe Ort hatte sich im Festzelt eingefunden. Höhepunkt war der Ruderwettbewerb auf zwei Bahnen. Hier war Kraft und Orientierung gefragt, denn so manches Mal landete das Boot im Schilf statt am Ufer. Wilfried Belde vom Dorfverein sagte zum Schluss stolz: „Wir sind eine dufte Gemeinde und können feiern.“