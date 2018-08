Seezauber bei Tropenhitze

Jörg Kotterba

Müllrose Trotz Affenhitze: Das dreitägige Stadtfest „Müllroser Seezauber“ von Freitagabend bis Sonntagmittag wurde ein voller Erfolg. Vor allem an der Freilichtbühne vor dem Schützenhaus und an der Seepromenade waren Sitzplätze Rarität.

„Ich hab die schon immer geliebt.“ Die Augen von Gerlinde Schrecker, die mit Ehemann Karl-Heinz extra aus Erkner anreiste, um beim „Müllroser Seezauber“ Andreas Holm und Thomas Lück live zu erleben, strahlten mit der heißen Sonne um die Wette. An der Freilichtbühne vor dem Schützenhaus hatte das Paar, Ende 60, einen schattigen Platz gefunden. Und nun warteten beide ungeduldig auf die die Schlagersänger Andreas Holm („Varadero“) und Thomas Lück („Kunigunde“). Schon in den 70er-Jahren, gestand Gerlinde Schrecker am Sonnabend, habe sie Andreas Holm beim romantischen „Siebenmal Morgenrot, siebenmal Abendrot“ angehimmelt. „Damals riefen Holm und Lück den legendären Musikexpress ins Leben und zogen mit Künstlern wie Nina Hagen, Aurora Lacasa, Britt Kersten durch die Lande“, wusste Seezauber-Gast Gerlinde Schrecker genau. Im MOZ-Gespräch vor seinem Auftritt ergänzte Andreas Holm: „Ja, bis die politische Wende kam. Dann fielen fast alle DDR-Künstler in ein tiefes Loch. Wir hatten noch eine Veranstaltung, erstmals für D-Mark. Das war im Juni 1990 in Eisenhüttenstadt. Dann streckten wir die musikalischen Waffen. Was blieb uns anderes übrig? Die Kulturhäuser machten dicht. Betriebsfeiern gab’s nicht mehr. Die neuen Agenten kannten uns nicht.“ Aber seit 1997 geben Holm und Lück als unzertrennliches Duo wieder Gas.

Katrin Thöse vom veranstaltenden Müllroser Haus des Gastes freute es „wahnsinnig, dass trotz der Sonnenglut so viele Menschen gekommen sind.“ Schon der Freitagabend habe annähernd 250 Blues-Fans in den Rathaushof gelockt. Dort spielten beim Konzert „Summertime Blues Müllrose“ The Jay Ottaway Band und das Duo Hübner & Beeg.

Bevor die Schlager-Spaß-Abteilung Holm & Lück auftrat, gab es vor der Freilichtbühne viel Applaus für die Tänzer des Mixdorfer Schlaubegetümmels um Chefin Antje Kloß, zugleich auch Trainerin, Texterin, Choreographin und Dramaturgin. „Vor allem die Kleinen sind so süß“, meinte Birgit Boldt lachend. Man könne nur den Hut ziehen, was die Vereinsmitglieder so alles auf die Beine stellen. In einer musikalischen Pause fügte die 42-jährige Müllroserin Birgit Boldt nachdenklich an. „Was wäre unser Land eigentlich ohne die Ehrenamtlichen?“

Holm & Lück wollte sich auch Dieter Mieck nicht entgegen lassen. Der 65-jährige Eisenhüttenstädter stand schon Stunden zuvor an der Seepromenade. Dort lenkte der Modellbauer ferngesteuert ein viel bestauntes, etwas 40 Zentimeter langes Ruderboot. Darin zwei junge Burschen, alles Handarbeit, die einer Barbie-Puppe (gekauft) die Schönheit des Müllroser Sees präsentierten. „Ich habe damals, in Ziltendorfs Polytechnischer Oberschule, in der Station junger Techniker angefangen. Später ging es zur GST. Modellbau hat mich schon immer interessiert“, informierte Dieter Mieck. Sein Ruderboot wird durch einen Getriebemotor bewegt. „Ich war mal bei Schiffsmodellbau-Wettkämpfen in Schwerin. Da sah ich erstmals so ein Boot – und wusste sofort: Das baust du auch. Hat aber lange gedauert.“

Nicht zufrieden mit dem Stadtfest waren die Betreiber des Rummel-Vergnügens – angefangen vom Hüttn Gaudi bis zum Gewinn-Circus, der, wie es hieß, Kult-Losbude ohne Nieten. „Das Wetter ist gegen uns. Bei 34 Grad kommt kaum einer aufs staubige Areal mit Kettenflieger und Kinderkarussel“, meinte Schausteller Detlef Träbert glashart. Der Thüringer ist Kummer gewöhnt. „Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß, habe eine Zeit lang die Ponys mit ihren kleinen Reitern beobachtet“, erzählte der 67-Jährige. Gemeint waren die Vierbeiner vom Kurmärkischen Reitverein Schneeberg in Rummelplatz-Nähe. Steffi und Miriam hatten Carlos und Melody gesattelt – ganz zur Freude vor allem von Vorschulkindern. Sie ritten, unter wachsamer Beobachtung der Eltern, über die vertrocknete Wiese des Parks.

Sonntagvormittag klang der „Seezauber“ mit dem Müllroser Seekonzert an der Promenade aus. Es spielte der Musikverein Müllrose ein buntes Programm – gepaart mit Märschen und Polkas.