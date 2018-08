Wissenswertes zum Wiederaufbau

Uwe Spranger

Altlandsberg (MOZ) Das Sommerfest auf dem Schlossgut-Areal ist am Sonnabend eher schleppend angelaufen. Die drückende Hitze hielt offenbar größere Besucherströme fern. Gute Resonanz fand indes die Führung über das Gelände mit Erläuterungen zu Bautenstand und Plänen.

„Ich verstehe, dass die Leute bei dem Wetter eher an den See gehen“, sagte Schlossgut-Geschäftsführer Stephen Ruebsam am frühen Nachmittag. Da tummelten sich vielleicht 50 Gäste auf dem Hof zwischen Brau- und Brennhaus und Stadtinformation. Dabei gab es neben gastronomischer Betreuung und Zeltdächern gegen Sonnenstich ein paar Verkaufsstände mit besonderen Angeboten, eine kleine Hüpfburg für Kinder und Live-Musik. Sigrid und Manfred Alcer aus Berlin-Biesdorf-Süd waren so angetan, dass sie auf dem Brunnensockel gleich mal eine flotte Sohle hinlegten. „Wir tanzen seit vielen Jahren“, verrieten die Senioren. Im Anschluss gesellte sich gleich noch Peter Dahlmann zu ihnen und präsentierte kleine Zaubertricks. Zuvor hatte er vornehmlich jüngeres Publikum mit Luftballonskulpturen beglückt. Ob Blume, Angel, Schildkröte oder Giraffe – viele Wünsche machte er wahr.

Großen Anklang fand um 15 Uhr die Führung mit Projektmanager Frank Ruppersberger von der Fördergesellschaft, der den aktuellen Stand und die nächsten Schritte des Bauprojekts erläuterte. Zunächst gab es am Modell einen Überblick über das Gelände, später bei Zwischenstopps dann Details. Beim Brau- und Brennhaus sei vieles so wiederhergestellt worden, wie es wirklich war, erläuterte er. Der Brunnen auf dem Hof hingegen sei deutlich sichtbar völlig neu und nur ein Hinweis darauf, dass es einmal mehrere Brunnen gab.

Am Kreuzteich, inzwischen wieder als solcher erkennbar, kündigte Ruppersberger weitere archäologische Untersuchungen an. Sie würden in ca. acht Wochen beginnen und sollen Elemente der Gestaltung des damaligen Lustgarten ans Licht bringen. Bei Probeschnitten könnten zudem Einfassungen des Teichs und andere Spuren entdeckt werden. Damit könnten die Experten „auf den Zentimeter genau bestimmen, wo was war“, hob er hervor. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse würden die bisherigen Planungen überprüft und gegebenenfalls angepasst, kündigte er an.

Im Lustgarten habe man sich entschlossen, aufgrund eines relativ hohen Grundwasserstandes die Wege um ca. 40 Zentimeter höher als im Original herzurichten. Dadurch stimmten letztlich die Größenverhältnisse zu Terrassenmauern wieder. Die, einst im Auftrag von Otto von Schwerin und Friedrich I. errichtet, werden an einigen Ecken mit Originalmaterial wieder aufgebaut. Für das Gros habe man mit einem Baustoffhandel in Neuenhagen Ziegel gefunden, die dem Original sehr nahe kommen. Oben solle mit Sandstein gearbeitet werden. Im Lustgarten werde es überdies wassergebundene Wege, Rasenflächen und Hecken geben, so Ruppersberger.

Wieder aufgebaut wird die ehemalige Orangerie, zum großen Teil damals als Wohnhaus genutzt. Ab April/Mai 2019 werde erst einmal etwa ein Drittel auf neuer Gründung in der Kubatur des Vorbildes errichtet, später der Rest. Der Wiederaufbau geschehe auf Initiative der Denkmalschützer. Dadurch sei die Finanzierung für die Kombination mit dem Lustgarten gesichert. Überhaupt habe man mit den Behörden keine Probleme, wenn man ihre Sichtweise verstehe, sagte Ruppersberger. Es habe nur etwas gedauert.

Wieder weitgehend in der Erde verschwinden werden die derzeit freigelegten Grundmauern des alten Schlosses. Mit Granitplatten in grau und anthrazit sollen sie aber oberirdisch markiert werden. Zudem werde beschriftet, um welche Räume es sich gehandelt habe. Sichtbar bleibt der frühere Hauptzugang zum Schloss. Über das Portal werde eine Granitbrücke führen, so Ruppersberger. Von Glas oder Kunststoff habe man Abstand genommen, weil es Feuchteprobleme gebe und irgendwann „blind“ werde.

Auf die Frage, wann alles fertig sein wird, wollte sich der Projektmanager nicht festlegen. Nach ursprünglichen Terminplänen hätte es schon fertig sein sollen. Man hoffe jedoch, in einem Jahr um die Zeit schon „deutlich weiter“ zu sein, sagte er. Wichtig sei in jedem Falle „erstklassige Qualität“. Und für das geplante Hotel mit Wellnessbereich sei noch viel Arbeit zu leisten, um die Finanzierung hinzubekommen. „Wir hatten mal gesagt, wir verbauen in zehn Jahren zehn Millionen Euro. Die Zeit ist noch nicht um, aber wir haben schon zwölf Millionen eingesetzt.“