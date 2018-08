Kinderspiele lohnen sich wieder

Ruth Buder

Beeskow Immer mit einem Kaffeetrinken unter den großen, viel Schatten spendenden Lindenbäumen beginnt das Koloniefest. „Es ist das 23., was unser Verein Kolonie organisiert“, sagt Vereinsvorsitzender Michael Breiert. Aber auch schon zu DDR-Zeiten hätten die Kolonialisten gefeiert. Angefangen habe alles einmal in einer Garage. Große Sprünge könne der Verein nicht machen. Breiert verweist auf die bescheidenen Möglichkeiten, die der Verein bei einem Euro Mitgliedsbeitrag habe. „Aber wir haben zahlreiche Sponsoren, es sind in jedem Jahr die gleichen, die uns unterstützen. Und natürlich die Stadt. Darüber sind wir sehr froh und dankbar.“ Und trotz der bescheidenen Möglichkeiten – der Verein hat 59 Mitglieder – wird einiges zur Unterhaltung geboten: Trampolin, Hüpfburg sowie Ponyreiten und Basteln mit dem Frauenladen für die Kinder, am Abend eine Feuershow mit Berliner Künstlern und natürlich Musik aus der Konserve mit DJ Thomas zur Unterhaltung und zum Tanz. „Es geht darum, dass sich die Koloniebewohner mal treffen, miteinander reden, vor allem die älteren, die immer weniger Kontakte nach draußen haben“, sagt Breiert. Besonders froh ist man im Verein, dass es in der Kolonie wieder mehr Kinder gibt. „Wir hatten ja Jahre, da brauchten wir gar keine Spiele organisieren. Das ist heute anders, wir haben wieder relativ viele Kleinkinder“, freut sich Schriftführer Manfred Hintz über den Nachwuchs. Insgesamt gehören 140 Häuser zur Kolonie, der grünen Siedlung mit gepflegten Einfamilienhäusern im Norden der Stadt.

Aber nicht nur die Bewohner der Kolonie kommen zu dem alljährlichen Fest. „Es ist immer gemütlich hier“, sagt Horst Herrmann, der mit seiner Frau Ingrid schon das vierte oder fünfte Mal gekommen war und nun mit Bekannten aus Beeskow und Neuendorf an einem Tisch Kaffee trinkt und sich den selbstgebackenen Kuchen der Koloniefrauen schmecken lässt. Unter ihnen auch Johanna Stephan, die einst in der Kolonie gewohnt hat, sich aber räumlich verkleinern musste und ins Zentrum gezogen ist. Sie werden bis Abend bleiben. Vor allem freuen sie sich auf das Abendessen von den Grillmeistern aus Kummerow, die jedes Jahr zum Koloniefest kommen und deren Qualität sich herumgesprochen hat. Bis um 3 Uhr in der Nacht wurde gefeiert. „Es war wieder toll, alle waren fröhlich beisammen“, sagt Michael Breiert: „Wir planen schon das nächste Mal.“ rb