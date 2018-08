Doppelsieg für Ruppiner Triathlonverein

Matthias Haack

Eichenfelde (MOZ) Für einen Paukenschlag sorgte der Ruppiner Triathlonverein (RTV): Bei der zehnten Auflage des Eichenfelder Triathlons kam der RTV zu einem Doppelsieg auf der Sprintdistanz. Auf der Olympischen Strecke gewann der Sachse Alexander Kunze.

Jonathan Merkel setzte sich nicht ganz unerwartet an die Spitze. Dass dem 16-Jährigen jedoch Vereinskamerad Marco Duesterbeck folgen würde, das überraschte am Sonnabend selbst den Zweitplatzierten. Interviews mit den Beiden folgen in einer der nächsten Ausgaben.

Bilderstrecke Eichenfelder Triathlon Bilderstrecke öffnen

Zur Premiere vor neun Jahren dachte Thomas Behrendt aus dem 68-köpfigen Organisationsteam keineswegs daran, dass die Serie mal ins zehnte Jahr gehen und dass der Eichenfelder Triathlon ins Programm der Brandenburgischen Triathlonunion aufgenommen wird. „Das war bloß ein Spaß. Wir wollten als Läufer mal einen Triathlon machen und hatten in der Wittstocker Schwimmhalle zwei Bahnen gemietet“, erinnert er sich. Zwölf Teilnehmer waren es. „Wir haben uns Leute gesucht, die die Bahnen gezählt haben. Im zweiten Jahr wurde schon die ganze Schwimmhalle gemietet, vier Bahnen, die Handballer halfen uns bei der Organisation. Den dritten Triathlon sind wir das erste Mal olympisch angegangen und zum ersten Mal mit dem Start in Schweinrich.“ Seitdem ist der Wettkampf gewachsen.

Einem der Staffelschwimmer ist am Sonnabend im Wechselbereich schwindlig geworden. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, ist aber am Nachmittag entlassen worden. Warum die Auswertung durch eine professionelle Zeitmessfirma mehrere Ergebnisse „ohne Wertung“ beziehungsweise „Zeitstrafen“ ergab, das konnte sich der Veranstalter nicht erklären.