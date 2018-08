Guter Auftritt bis Kraft schwindet

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Die Fußballer des 1. FC Frankfurt haben am Sonntag in ihrem dritten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison den zweiten Sieg eingefahren. Im Duell zweier Sechstligisten bezwang der Brandenburgligist den Berlin-Ligisten Reinickendorfer Füchse durch ein Tor von John Lukas Sauer nicht unverdient mit 1:0 (1:0).

Trotz der schwülwarmen Witterung zeigten die beiden Mannschaften auf dem schattenfreien Platz am Buschmühlenweg eine flotte erste Halbzeit. Es entwickelte sich eine offene und temporeiche Partie, die zunächst die Frankfurter bestimmten. Tormöglichkeiten blieben aber die gesamte Partie über auf beiden Seiten Mangelware. Das erste Achtungszeichen setzte Frankfurts Robin Grothe mit einem satten Schuss aus 20 Metern, der vom Berliner Schlussmann Steven Schultz noch über die Querlatte gelenkt wurde (15.).

Und die junge Mannschaft der Gastgeber legte nach: John Lukas Sauer traf mit einem nicht unhaltbaren Linksschuss aus der Drehung aus zentraler Position, nachdem er sich zuvor auf der rechten Außenbahn den Ball erkämpft hatte (23.). Überhaupt machte der 20-Jährige zumindest im ersten Spielabschnitt eine gute Partie – er traute sich etwas, war stets anspielbereit und übernahm auch mehrmals bei ruhenden Bällen das Kommando.

Auf der Gegenseite hatte der glücklose Dag Rüdiger noch die besten Einschussmöglichkeiten. Die größte Chance vergab der Berliner kurz vor der Pause, als er einen groben Abwehrschnitzer nach einem leichtfertigen Ballverlust des FCF nicht ausnutzen konnte und knapp neben den rechten Pfosten schoss (43.). Ansonsten war Frankfurts Torhüter Damian Schobert beschäftigungslos, bis auf seine sicher wirkenden Klärungsversuche in Libero-Manier à la Manuel Neuer, bei denen er mehrmals weit vor dem Kasten klärte.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Füchse gefährlicher und übernahmen mit zunehmender Spieldauer die Initiative. Doch zwingende Torchancen gelangen ihnen auch jetzt nicht. Die Frankfurter verlegten sich aufgrund ihrer schwindenden Kräfte aufs Kontern, agierten aber im Abschluss zu ungenau oder eigensinnig. Sandro Henning vergab die vielversprechendste Möglichkeit, als er seine besser positionierten Mitspieler übersah und den Ball vertändelte (85.). So blieb es beim knappen 1:0 für den 1. FCF, der erstmals in der Vorbereitung zu null spielte.

Füchse-Trainer Guido Perschk erklärte: „Es war ein ausgeglichenes Spiel, das Ergebnis ist für uns unwichtig. Wir hatten eine kurze Vorbereitung und starten am Freitag in die Liga. In der ersten Halbzeit hat Frankfurt aufs Gaspedal gedrückt, nach dem Wechsel haben sie dann Probleme in einigen Situationen bekommen und waren teilweise zu ungenau im eigenen Passspiel. Aber insgesamt sind sie sehr gut ausgebildet und werden in der Brandenburgliga sicher eine ordentliche Rolle spielen.“

Dies hofft auch Frankfurts Trainer Mutschler, der sich nach dem Spiel zufrieden zeigte: „Das war ein super Test gegen einen sehr guten Gegner. In der ersten Halbzeit haben wir stark gespielt und die Berliner beherrscht – bis auf den einen Aussetzer in der Abwehr. Wir haben kompakt gestanden, so lange die Kraft bei diesem Wetter gereicht hat. Die einzige Kritik heute muss ich bei den drei Konterchancen in der Schlussphase anbringen – die müssen wir noch abgezockter und mannschaftsdienlicher zu Ende spielen. Aber wichtig war, dass wir heute gewonnen haben und ohne Gegentor geblieben sind“, sagte der neue Coach. Die nächste Vorbereitungspartie der Frankfurter findet bereits am Dienstag um 19 Uhr am selben Ort gegen den Landesligisten Blau-Weiß Briesen statt. „Da müssen wir gewinnen“, stellte Mutschler klar.

1. FC Frankfurt: Damian Schobert – Dustin Paul Gutzmann, Ruven Bertel, Erik Huwe, Florian Schrape – Paul Karaszewski, Leon Herzberg – John Lukas Sauer, Robin Grothe, Mathias Reischert – Sandro Henning; Eingewechselt: Tom Rasser, Bill Seiring, Artur Aniol, Lars Wiedenhöft, Sebastian Ziajka

Tor: Sauer (23.) – Schiedsrichter: Sven Hennig