Im Hochsommer auf Rekordjagd

Uwe Neugebauer-Wallura

Schwedt Der 18. Bogensport-Sommerpokal lockte trotz brütender Hitze und einem zehnstündigen Wettkampf insgesamt 38 Schützen aus acht Vereinen Brandenburgs und dem Stettiner Vorort Police in die Nationalparkstadt. Viele von ihnen zeigten auf der Anlage der SSV PCK in der Breiten Allee großartige Leistungen.

Urlaubsbedingt hatten die Organisatoren große Probleme in der Besetzung des Helferstabes – das „Team hinter den Aktiven“ besteht bei einem solchen Turnier aus etwa zehn Leuten. Frank Schröder und seine Tochter Corinna entschlossen sich kurzfristig zu helfen und packten den gesamten Tag mit zu. Frank, der seit vielen Jahren in Berlin wohnt, gehörte im Jahr 2000 zum SSV-PCK-Bundesligateam. Bis heute hält er den Schwedter Bogenschützen als Vereinsmitglied die Treue und war von der Atmosphäre des Pokal-Jahrgangs 2018 beeindruckt. Auf die Frage, wann er selbst das letzte Mal einen Bogen in der Hand hatte, konnte er sich nicht genau erinnern. „Es muss schon einige Jahre her sein, aber er liegt auf dem heimischen Dachboden und ist theo-­retisch jederzeit aktivierbar.“

Sportlich bot der Sommerpokal erneut großartige Kost. Eine der Hauptprotogonisten war Jagdbogenschützin Monika Lenz vom gastgebenden Verein aus der Oderstadt. Mit 271 Ringen bei 36 Pfeilen auf die 50 m entfernten Scheiben gleich zum Auftakt des Mammutwettkampfes sowie letztlich 1175 Ringen über die gesamten 144 Pfeile schoss Lenz zwei neue deutsche Rekorde in der Altersklasse Ü 50. Damit sind alle fünf möglichen Freiluftrekorde (zuvor schon die über 40, 30 und 20 m) in ihrem Besitz.

Reinhard Braunsdorf aus Lindenberg (Barnim) zog über 50 m mit dem Jagdbogen in der Ü 65 nach und schoss starke 281 Ringe – neue nationale Höchstmarke! Die sportliche Krönung des Tages aber waren die 680 Rin-­ge (von 720 möglichen) in der 30m/20m-Runde in der Altersklasse U 12 mit dem olympischen Recurvebogen. Der 12-jährige Müllroser Raphael Zipfel steht damit fortan ebenfalls in der Rekordliste des DSBV. Fast Unglaubliches vollbrachte Stanislaw Kalisiak aus Police auf der 30-m-Distanz: Er traf 357 von 360 maximal möglichen Ringen.

Zu Pokalehren aus Sicht des Gastgebers kamen neben Monika Lenz noch Andreas Gdanitz mit dem Recurve- sowie Heiko Poppe mit dem Blankbogen.

Ergebnisse aller Schwedter Starter: Recurve – Andreas Gdanitz (Ü 65) 1221 Ringe; Compound – Kai Volkmann 1233, Steffen Gryminski (beide Herren) 1154; Rolf Neumann (Ü 65) 1258; Gisela Neumann (Ü 60) 1246; Blankbogen – Jenny Zecha (Damen) 1039, Heiko Poppe (Ü 55) 1238; Jagdbogen (alle mit 144 Pfeilen) – Marco Usadel (Herren) 978, Uwe Neugebauer-Wallura (Ü 45) 1098, Andreas Tollkamp (Ü 55) 1136, Monika Lenz (Ü 50) 1175; Newcomer (mit jeweils 72 Pfeilen) – Jarno Schnürer 661, Yuni Volkmann 618, Lukas Koch 453.