Höllentempo bei Bruthitze

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Im Testspiel zweier Fußball-Verbandsligisten musste Preussen Eberswalde gegen die Gäste von Berlin Türkspor im Westendstadion am Sonnabend bei extremen Temperaturen in der Schlussphase noch die erste Vorbereitungsniederlage mit 3:5 Toren hinnehmen.

„Kein Beinbruch. Wichtig war, dass alle anwesenden Spieler zu Einsatzzeiten kamen. Jetzt ist unser Augenmerk auf das Spiel am Freitagabend hier im Westendstadion gegen Oberligist SC Staaken aus Berlin gerichtet. Ein weiterer Härtetest für uns“, zeigt sich Trainer Obrad Marjanovic entspannt. Für Gästetrainer Daniel Volbert und seine Elf startet bereits am Wochenende die Punktspielsaison mit dem Auswärtsspiel bei Eintracht Mahlsdorf. Die Mahlsdorfer hatten vorsorglich einen Beobachter ins Westendstadion entsandt, der eine gut aufgelegte Türkspor-Elf sah.

Nicht nur den Spielern lief in der prallen Sonne der Schweiß, auch den Fans unter dem schattenspendenden Tribünendach ging es bei gemessenen 34 Grad nicht besser. Doch ihr Kommen hat sich gelohnt. Sie sahen, wie auch die beiden Trainer, ein rasantes Spiel mit jede Menge Tempo drin und sehenswerten Treffern von beiden Teams. Dabei gingen beide Kontrahenten durch ein Wellental der Gefühle, wie der Spielverlauf anschaulich belegt.

Mit drei Großchancen von Preussen setzten Stürmer Arafa El-Moghrabi (3.), Steven Zimmermann (6.) und Chinonso S. Okoro (8.) die Gäste sofort unter Druck. Türkspor verlegte sich auf Konter, stieß in die sich bietenden Räume und hatte das Glück auf seiner Seite. Abwehrchef Marcin Dymek fälschte eine Strafraumflanke unglücklich ins eigene Tor ab. Ein Eigentor: 0:1 (9.). Es kam noch dicker für Eberswalde. Türkspor nun mit viel Selbstvertrauen drückte weiter und nutzte durch Außenflitzer Ranny Raychouni seine zweite Torchance eiskalt zum 0:2 (19.). Trainer Marjanovic reagierte, stellte auf Dreierkette um. Grzegorz Pawlowski rückte als zusätzliches Bollwerk nun vor die Abwehr. Mit Erfolg, denn Preussen wurde hinten sicherer und der Druck nach vorn stärker. Die Wende leitete El-Moghrabi ein. Der agile Stürmer spielte erst Innenverteidiger Volkan Dikmen aus und ließ auch Torwart Tolunay Cetinkaya keine Abwehrchance. Anschluss zum 1:2 (24.). Fast durch Okoro der Ausgleich. Die machte der Gästetorwart mit seiner Faustparade (27.) jedoch zunichte. Dafür zauberte Neuzugang Moris Fikic, nach einem herrlichen Spielzug und Doppelpass seiner Mitspieler, den Ball in die Maschen. Verdienter 2:2-Ausgleich (34.). Ein flottes Spiel und schon vier Treffer. Freude auf der Preussen-Bank, sichtbarer Frust in der Coaching-Zone der Gäste. Da El-Moghrabis Schuss Sekunden vorm Pausenpfiff nur die Lattenoberkante rasierte, wurden mit dem 2:2-Gleichstand die Seiten gewechselt.

Trainer Volbert reagierte, brachte mit Diego Mello für Fatih Aydogdu, Ex-Preusse der letzten Saison, einen zweiten Stürmer. Türkspor legte erneut ein höllisches Tempo vor und wurde kalt erwischt. Einen 30-Meter-Freistoß von Hakan Demirel köpfte El-Moghrabi unhaltbar aus Nahdistanz zur ersten Preussen-Führung (57./3:2) ein. Das Spiel war gedreht. Die Gäste gaben nicht auf, stürmten weiter. Mello scheiterte gleich zweimal (55./60.). Dann ein Knackpunkt im Preussen-Spiel, die Knöchelverletzung von Marvin Wegner. Auswechslung (65.). Es folgten bei Preussen noch weitere Spielerwechsel. Das Spiel verlagerte sich jetzt mehr in die Eberswalder Hälfte. Entlastungsangriffe blieben Mangelware bei den Westendern. Die Gäste drängten dagegen vehement auf die erneute Führung und drehten die Partie noch in der Schlussphase. Mello versenkte einen 30-Meter-Freistoß vors Tor akrobatisch mit der Fußspitze ins Netz (76./3:3). Stürmer Berkan Türken stand dann beim Grundlinienzuspiel goldrichtig am Elfmeterpunkt. Die Gäste führten wieder (78./3:4). Den 3:5-Endstand stellte Gästekapitän Dimircan Dikmen per Foulelfmeter (82.) her. Es war ein turbulentes Spiel, meist mit offenem Visier und auf Augenhöhe.

„Wir haben anfangs nicht gut gespielt, mit Glück aber 2:0 geführt.Dann war Eberswalde richtig stark, hat nur nicht nachgelegt.Ganz stark dann wieder unsere Schlussphase, ein verdienter Sieg“, zeigte sich Gästetrainer Volbert doch noch froh gestimmt.

Für die Preussen-Elf von Trainer Marjanovic steht bereits am Dienstagabend das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Testgegner ab 19.30 Uhr im Westendstadion ist Landesklassenvertreter VfB Gramzow.

Eberswalde: Lennard Peter – Eric Krause, Grzegorz Pawlowski (60. Djordje Petrovic), Marcin Dymek, Tobias Koepnick (60. Lars Schöffel), Nick Lange (75. Florian Groß), Moris Fikic, Steven Zimmermann (35. Hakan Demirel), Marvin Wegner (65. Paul Ziethen), Arafa El-Moghrabi (85. Kevin Domroes), Chinonso Solomon Okoro