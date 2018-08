Hitzetest erfolgreich bestanden

Ingo Muhme

Ahrensfelde Der frischgebackene Fußball-Landesligist Grün-Weiss Ahrensfelde scheint gut gerüstet für den bald beginnenden Ligabetrieb. Im dritten Testspiel besiegten sie den Berliner Landesligisten SSC Teutonia deutlich mit 6:3 und zeigten phasenweise eine gute Vorstellung.

Bei brütender Hitze konnte Grün-Weiss zum ersten Mal wieder den größeren Naturrasen bespielen, was dem System und der Laufbereitschaft des Aufsteigers wesentlich besser zu Gesicht stand. „Wir haben unser Training nicht groß an die Hitze angepasst, nur die Pausen zum Trinken und Regenerieren sind etwas länger. Es ist schon schwierig, vor allem für die Jungs, die täglich auf dem Bau schwitzen, nach Feierabend nochmal Gas zu geben. Alle ziehen gut mit, das wird sich auszahlen, davon bin ich überzeugt.“ beantwortete Ahrensfeldes Coach Jürgen Beyer die Frage nach der Fitness. Die Partie begann recht spielfreudig und vor allem ansehnlich. So brauchte es keine fünf Minuten, ehe Ahrensfeldes Pferdelunge Alexander Kaatz zum ersten vielversprechenden Kopfball ansetzte und diesen nur knapp neben den Kasten setzte. Mit dem nächsten Angriff über die rechte Seite und dem cleveren Durchlassen der Eingabe durch Blenard Colaki zum mitgelaufenen Marc-Nelson Grzyb, der cool vollendete, begann die gute Phase der Hausherren (6.). Im Mittelfeld hatten die Gäste noch einiges entgegenzusetzen und kamen in der Folge auch sporadisch zu Offensivaktionen. Doch da fehlte den Teutonen die Zielstrebigkeit und Cleverness, denn gerade im internen Verständnis der Ahrensfelder Abwehrriege untereinander, gab es den einen oder anderen Ausfall. Den Part des Felses in der Brandung übernahm dafür Jung-Keeper Dominik Vollmer, der schon einige Abschlüsse mit guten Paraden entschärfte. Mitte der Halbzeit waren die Gewichtsverhältnisse Richtung Grün-Weiss geschwappt und mit mehr Kaltschnäuzigkeit hätte die Torausbeute auch höher ausfallen können.

So brauchte man die letzten zehn Minuten des ersten Durchganges, um die Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Artjom Pogosjan zeigte sich clever im Abschluss, als er allein über die rechte Seite in den Strafraum eindrang und das zweite Tor markierte (34.). Marc-Nelson Grzyb sein Treffer zum 3:0 war in der Entstehung zum Zungeschnalzen. Das Zuspiel durch Neuzugang Daniel Liesche auf den freistehenden Grzyb, der nur noch einschieben brauchte, ließ die wenigen Fans jubeln (38.). Alexander Kaatz, der schon einige Versuche per Kopfball hatte, erzielte die vierte Bude und stellte damit den 4:0-Halbzeitstand her (40.).

Grün-Weiss wechselte sechs Mal aus, was in den Anfangsminuten nach Wiederanpfiff kaum eine Negativwirkung zeigte. Zwei Neuzugänge, Francesco Höhne vom BSV Blumberg und Patrick Hamel aus Rüdnitz/Lobetal, erhöhten auf das halbe Dutzend und ließen so für die Berliner nichts Gutes erahnen. Doch mit zunehmender Zeit brach die Ahrensfelder Herrlichkeit immer mehr zusammen. Unkonzentriertheiten, fehlende Laufbereitschaft, der zu sicher geglaubte Sieg und auch ein wenig konditioneller Verschleiß brachte nie aufsteckende Teutonen wieder ins Spiel zurück. Der Foulstrafstoß zum 6:1, versenkt durch Patrick Stellke, läutete eine spannende Schlussphase ein (69.). Eine Rettungstat vorab auf der Linie durch Thomas Illig (51.), ein wiederholt sehr gut aufgelegter Ahrensfelder Keeper Vollmer, viel Glück und abschlussschwache Spandauer ließen Ahrensfelde dennoch als nicht unverdienten Sieger vom Platz gehen. So hätte Grün-Weiss auch selber durch Knörnschild, Höhne und Hamel noch den einen oder anderen Treffer erzielen können und musste im Gegenzug nur die Gästetore durch Benjamin Machalz und Patrick Stellke zum gerechten Endergebnis über sich ergehen lassen (81., 88.).

„Erste Halbzeit war deutlich stärker mit guten Kombinationen, besserer Raumaufteilung und mehr Zug zum Tor, so war es auch gedacht. Sechs Wechsel zur Halbzeit und nach zwanzig Minuten hat man doch einen spürbaren Leistungsabfall gemerkt. Das ist aber bei solch einem großen Kader ganz klar. Im Groben und Ganzen aber ein guter Test“ resümierte Jürgen Beyer den Auftritt seiner Ahrensfelder Jungs nach Spielende.

Ahrensfelde: Vollmer, Haustein, Kaatz, Colaki, Grzyb, Redder, Pogosjan, Illig, Liesche, Meißner, Haase – eingewechselt: Demcenko, Hamel, Grünwald, Vlach, Knörnschild, Höhne, Lerche