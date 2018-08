Erster Test offenbart noch einiges an Arbeit

Roland Hanke

Storkow (MOZ) Eine Heimniederlage haben die Fußballer des Storkower SC aus der Landesklasse Ost gegen Ostbrandenburgliga-Aufsteiger Pneumant Fürstenwalde kassiert. Sie verloren 1:2 (1:1). Beide Teams absolvierten das erste Vorbereitungsspiel, was der Partie am Freitagabend auch anzusehen war. Vieles blieb Stückwerk, es gab Missverständnisse und Fehlpässe, aber auch den einen oder anderen guten Spielzug auf beiden Seiten.

„Das Ergebnis ist mir egal, ich bin zufrieden mit dem Test“, sagt SSC-Trainer Jochen Meyer, der alle anwesenden 19 Spieler einsetzte, darunter Neuzugang Christian Sergel, dessen Bruder Patrick schon länger in Storkow spielt. „Ich habe viele gute Sachen gesehen, aber auch woran wir noch arbeiten müssen. Und ganz wichtig: Ich konnte mir von allen Spielern einen Eindruck machen.“

Pneumant-Coach Christian Polzin sah das ähnlich: „In meiner Mannschaft haben noch etliche Spieler gefehlt. Die, die auf dem Platz standen, sind viel gelaufen und haben es vor allem in den ersten 25 Minuten gut gemacht.“ Er hatte auch einige neue Spieler dabei, darunter Alexander Mauren, der vom SSC zu Pneumant wechselte.

Die Gäste fanden zunächst besser ins Spiel, wodurch SSC-Torwart Thiemo Frey zu einigen Paraden gezwungen war. Der junge Keeper musste gleich ran, weil sich Lucas Fiedler am Sprunggelenk verletzte und sechs bis acht Wochen wohl ausfällt. Bei der BSG Pneumant, deren Abwehr sehr stabil stand, musste Torwart Christian Roggisch nach gut einer halben Stunde erstmals ernsthaft mit einer Parade eingreifen. Doch wenig später war er gegen Max Fiedler machtlos, der das 1:0 erzielte (37.). Nur fünf Minuten später glichen die Gäste durch Andreas Prusa aus.

Nach sieben Minuten in der zweiten Halbzeit eine Schrecksekunde für den SSC: Patrick Sergel prallte beim Kopfball mit einem Gegenspieler zusammen und blieb liegen. Er erlitt einen tiefen Cut an der rechten Augenbraue, die stark blutete. Mit Kopfverband musste er vom Platz. Beide Team wechselten munter durch. Die Gastgeber waren jetzt am Drücker, konnten aber gute Chancen nicht nutzen. Pneumant hingegen erzielte in der letzten Minute durch Emra den Siegtreffer.(RH)