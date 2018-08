Beide Trainer zeigen sich zufrieden

Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Die Fußballer von Preußen Beeskow haben ihr erstes Testspiel in Vorbereitung der neuen Saison in der Landesklasse Ost verloren. Sie unterlagen am Sonnabend auf dem Hybridrasen-Platz im heimischen Sport- und Freizeitzentrum dem Süd-Landesligisten Blau-Weiß Briesen mit 1:3 (0:1).

Trotz der schwülwarmen Hitze von 34 Grad, die den Spielern alles abverlangte, waren am Ende auf beiden Seiten zufriedene Gesichter zu sehen. „Das war unser erster Test, die Jungs haben seit dem Trainingsauftakt am Montag erstmals am Ball gearbeitet. Ich bin mit ihrem Auftreten sehr zufrieden, das Ergebnis ist zweitrangig“, sagt Beeskows Trainer Robert Fröhlich. „Laufbereitschaft und Kampf waren da, die Mannschaft hat auch gut gespielt. In der ersten Halbzeit hätten wir sogar führen können.“ Individuelle Fehler hätten zu den Gegentreffern geführt.

Seine Gegenüber und Freund Ronny Pesch zeigte sich nach dem aufschlussreichen Gitze-Test ebenfalls sehr zufrieden. „Das hat mir gut gefallen. Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet. Laufbereitschaft und Aggressivität waren vorhanden. Und auch bei der spielerischen Komponente habe ich viele prima Sachen gesehen“, erklärt Pesch, der Preußen-Coach Fröhlich von Kindheit an kennt und Co-Trainer von ihm in der Oberliga bei Victoria Seelow und dem 1. FC Frankfurt war.

Es entwickelte sich phasenweise ein ansehnliches Spiel, das mit einer sportlichen fairen Geste begann. Da beide Beeskower Torhüter nicht auflaufen konnten, haben die Briesener einen ihrer Keeper an die Gastgeber „ausgeliehen.“ Und Gerard Binder machte dabei seine Sache gut und vereitelte etliche Chancen seiner Teamkollegen – so gleich in der 1. Minute einen Schuss von Blau-Weiß Kapitän Mathias Klein, der sieben Minuten später erneut das Nachsehen hatte.

Nach gut 20 Minuten gab es für die Beeskower die erste Chance, als Max Rosengart und Peter Lassek per Doppelpass in den Briesener Strafraum eindrangen, doch Torwart Danylo Plaksii – der 17-Jährige soll von den A-Junioren von Union Frankfurt nach Briesen kommen – hielt. Nach der Trinkpause parierte dann Keeper Binder wieder klasse gegen Dennis Lucke. Wenig später faustete er einen Ball im Strafraum weg und traf dabei Christoph Hanke, der einige Minuten von Angela Berlin medizinisch betreut werden musste.

Kurz nachdem ein Lassek-Schuss knapp an ihrem Tor vorbei gegangen war, erzielten die Briesener die Führung (37.). Toni Moritz, der kurz zuvor für Hanke aufs Feld kam, schob nach Flanke von Stefan Vrazilov ein. Übrigens wechselten beide Teams in der gesamten Partie Spieler jeweils mehrmals ein oder aus. Nach der Halbzeitpause setzten die Preußen den ersten Akzent. Peter Lassek erzielte mit einem herrlichen Treffer, bei dem er den Ball von der linken Strafraumgrenze in den rechten Dreiangel zirkelte, das 1:1 (48.). Nicht nur dafür, sondern für sein „klasse Spiel“ bekam er ein Lob vom Trainer.

Nach einem Konter über Klein und Hanke vollendete Jakob Naskrenski zum 2:1 für die Birsener (54.) und besorgte neun Minuten später auch das 3:1 für die Gäste. Darüber freute sich auch Tino Gottschalk als Geschenk zu seinem 32. Geburtstag. (RH)

Preußen Beeskow: Gerard Binder – Eric Melchert, Jan Röhle, Jan Scholz, Marcel Vorndamm – Nico Michaelis – Paul Harmuth, Tim Schloddarick, David Stark – Peter Lassek, Max Rosengart, Wechselspieler: Silvio Lehmann, Raphael Schneider, Sebastian Gottschall, Kevin Richter

Blau-Weiß Briesen: Danylo Plaksii – Danilo Ballhorn, Philipp Sellmann, Tino Gottschalk, Emilio Schön – Stefan Vrazilov, Marcel Niespodziani – Christoph Hanke, Dennis Lucke – Jakob Naskrenski, Mathias Klein, Wechselspieler: Gerard Binder, Toni Moritz, Dominik Jahnke, Dominik Stettnisch

Schiedsrichter: Max Köhler (Lebus)