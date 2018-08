Niederlage im ersten Heimspiel

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben das erste Heimspiel der neuen Saison in der Regionalliga Nordost verloren. Am Sonntagnachmittag unterlagen sie in der Bonava-Arena dem Berliner AK mit 0:1 (0:1). Am Mittwoch geht es bei Budissa Bautzen weiter.

„Eine bittere und unnötige Niederlage“, befand Union-Trainer André Meyer. „Wir sind in der ersten Halbzeit nicht so gut ins Spiel gekommen. Da der BAK für uns eine Unbekannte war, wollten wir aus der Ordnung heraus das Umkehrspiel machen, was uns nur zwei-, dreimal gelang. Und beim Gegentreffer haben wir nicht genug Druck auf die Ballführenden ausgeübt.“

Das einzige Tor der Partie fiel in der 33. Minute, als Oliver Hofmann freistehend und unbedrängt aus 18 Metern Entfernung mit einem wahren Sonntagsschuss in den Dreiangel traf. Davor hatten beide Teams bereits Chancen. So köpfte BAK-Kapitän Tunay Deniz knapp am Tor vorbei (21). Drei Minuten später ließ Gäste-Torwart Pascal Kühn einen strammen Schuss von Andor Bolyki prallen, der Nachschuss von Luca Schulz wurde abgeblockt. Und Letzterer kam nach einem Freistoß von Union-Kapitän Flip Krstic erneut zum Schuss, der ebenso hängen blieb. Der nächste Versuch von Ben Meyer ging knapp drüber (26.).

In der zweiten Halbzeit dann ein couragiertes Auftreten des Gastgeber-Teams. Die Unioner kamen mit Schwung aus der Kabine, der BAK stand nur noch hinten drin und lauerte auf Konter. Doch die Fürstenwalder nutzten ihre Möglichkeiten zum Torerfolg nicht. „Das zieht sich bereits seit der Vorbereitung durch, wir erarbeiten uns viele Chancen, verwerten sie aber zu wenig“, erklärte André Meyer. „Doch so wie die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gespielt hat, wollen wir sie immer sehen: sehr mutig, druckvoll, offensiv, temporeich. Insgesamt war es eine gute Leistung. Jetzt wollen wir am Mittwoch in Bautzen punkten.“

BAK-Trainer Ersan Parlatan, dessen Mannschaft überhaupt das erste Punktspiel der neuen Saison bestritt, war vor allem froh über die drei Punkte. „Es war für uns schwer, ins Spiel zu kommen, doch wir haben es in der ersten Halbzeit ordentlich gemacht und dann beim Tor auch das Quäntchen Glück gehabt. In der zweiten Halbzeit waren die Fürstenwalder klar im Vorteil, weil sie es gut gemacht haben und wir zu sehr auf Sicherheit bedacht waren. Am Ende ein glücklicher Sieg.“

In der Tat, denn die Unioner vergaben gute Möglichkeiten. BAK-Torwart faustete einen Krstic-Freistoß ab, im Nachsetzen schoss Bolyki übers Tor (54.). Zehn Minuten später versuchte es Nils Stettin mit einem Fernschuss – drüber. Benjamin Pratsler verpasste mit dem Kopf eine Flanke von Niklas Thiel nur um Haaresbreite (81.) Und Schulz schoss fünf Minuten später den Ball aus sieben Metern Entfernung übers Tor. Die Kugel wollte einfach nicht in die Maschen.

FSV Union Fürstenwalde: Paul Büchel – Ingo Wunderlich (46. Benjamin Pratsler), Peter Köster, Filip Krstic, Ben Meyer – Alexander Wuthe (83. Burim Halili), Lukas Stagge (46. Niklas Thiel) – Luca Schulz, Andor Bolyki – Emre Stang – Nils Stettin

Berliner AK: Pascal Kühn – Florijon Belegu (87. Tim Oschmann), Leander Siemann, Jan Koch, Ömer Akyörük – Tunay Deniz, Shawn Kauter – Seref Özcan (72. Daoud Iraqi), Oliver Hofmann, Marcus Mlynikowski (83. Tahsin Cakmak) – Abu Bakarr Kargbo

Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf) – Zuschauer: 413