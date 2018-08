Der Auftakt ist gelungen

Machte in Malchow ein gutes Spiel: Niclas Wittur © Foto: Edgar Nemschok

Edgar Nemschok

(MOZ) Malchow. Mit 2:1 und einer guten Leistung hat Fußball-Oberligist FC Strausberg sein erstes Saisonspiel gewonnen. Am Ende der Partie mussten die Strausberger tief Durchatmen, denn der Malchower SV kam in der Schlussphase mächtig auf.

Nach den ersten 45 Minuten im Waldstadion von Malchow hatte eigentlich niemand unter den 244 zahlenden Zuschauern einen Zweifel daran, dass der FC Strausberg diese Partie nicht gewinnen würde. Es war eine ganz starke Vorstellung des FCS, der seinem Gegner bis dahin in allen Belangen überlegen war. Das betraf die Raumaufteilung, das gute Kombinationsspiel, das Tempo auf dem Platz und schließlich auch die Effektivität. Strausberg führte mit 2:0.

Das 1:0 schoss Tino Istvanic, der an diesem Abend Sturmspitze spielte. Flanke von rechts vom wieder unglaublich laufstarken Anton Hohlfeld und Istvanic schoss ein. (8.) Auch das 2:0 der Strausberger wurde über Außen vorbereitet – diesmal über die linke Seite. Niclas Wittur stürmte bis zur Malchower Grundlinie vor und sah den gut postierten Yannick Mastalerz. Er schoss aus gut 20 Metern ein wunderschönes Tor. Früher nannte man das eine Bogenlampe.

Allerdings hatten auch die Gastgeber noch vor dem Seitenwechsel eine ganz große Gelegenheit . Nach Pass von Kapitän Stefan Voß traf Maachou Mechhidan aus vollem Lauf nur die Strausberger Querlatte. Alles in allem ging die Führung der Strausberger in Ordnung und Trainer Christof Reimann brauchte zunächst auch keine größeren Korrekturen vornehmen. Ein 2:0 kann allerdings auch trügerisch wenn nicht sogar gefährlich sein. Reimann sagte nach dem Spiel: „Meine junge Mannschaft, immerhin haben wir einen Altersdurchschnitt der unter 21 Jahren liegt, muss da noch lernen und eben auch Erfahrungen sammeln.“ Malchow kam Sekunden nach Wiederanpfiff zum Anschlusstreffer.

Nach Anstoß der Strausberger lag der Ball plötzlich im Tor. Sie spielten die Kugel von der Mittellinie zurück zu Torhüter Marvin Jäschke. Er wollte den Ball noch einmal annehmen, anstatt ihn gleich weiterzuspielen. Tobias Täge grätschte dazwischen und erzielte den Anschlusstreffer. Das setzte bei den Gästen natürlich neue Kräfte frei und plötzlich kam der FCS mächtig unter Druck.

Auch auf den Rängen wurde es plötzlich richtig laut. Das steigerte sich noch, als Schiedsrichter Tom Channier aus Berlin dem Malchower Hannes Rath eine Gelbe Karte zeigte. Alle im Malchower Anhang wollten einen Foulelfmeter haben. Der Schiri erkannte auf Schwalbe von Rath und die Gemüter erhitzten sich. In der Folge gab es eine Reihe von Gelben Karten, wobei Channier die Meisten für unnötiges Reklamieren der Spieler verteilte.

Malchow warf nun alles nach vorn und immer wieder war es der Koreaner Kim Seonghyun, der gefährlich vor dem Strausberger Strafraum auftauchte. In der 64. Minute musste Alexander Sobeck nach Schuss von Voß auf der Linie klären. Die Offensive der Gastgeber eröffnete den Strausbergern allerdings dann auch große Konterchancen. Eine der besten Möglichkeiten vergab zunächst Ilhan Sariboga (70). Er scheiterte am herausstürzenden Malchower Torhüter Filip Hup, genau wie Istvanic wenige Minuten später. Mehr und mehr rückte Jäschke in den Mittelpunkt, der aber mit großartigen Paraden den Sieg der Strausberger festhalten konnte. Die letzte Gelegenheit im Spiel hatte Wittur erneut nach einem Konter der Strausberger.

„Natürlich freue ich mich über die drei Punkte“, sagte Reimann nach der Partie. „Das völlig unnötige Gegentor direkt nach der Halbzeitpause hat uns ganz schön aus der Bahn geworfen. Was mich richtig ärgert, sind vier Gelbe Karten, die überhaupt nicht notwendig waren. So etwas rächt sich in der Saison bestimmt.“

Sein Trainerkollege Sven Lange machte indes seinem Gegner aus Strausberg große Komplimente: „Wir haben heute eine klasse Mannschaft gesehen. Bei uns hat man gemerkt, dass wir noch nicht richtig in Schwung sind. Die Vorbereitung lief nicht optimal und wenn ich sehe, wie kaputt meine Männer nach dem Spiel waren ... Es gibt es noch einige zu tun. Dazu kommt, dass unser Kader viel zu schmal ist.“ Malchow hat derzeit nur 16 Spieler im Aufgebot.

Auf die Strausberger kommt nun ein harter Brocken zu. Am Sonntag reist Blau-Weiß Berlin an – ein Geheimfavorit der Liga.

FC Strausberg: Marvin Jäschke – Alexander Sobeck, Pierre Voigt, Kenan Günaydin – Yannick Mastalerz (83. Martin Kemter), Ilhan Sariboga, Kaan Bektas, Niclas Wittur – Anton Hohlfed, Tino Istvanic, Caga Aslan (64. Luis Sutter/75. Tim Falk)

Tore: 0:1 Tino Istvanic (8.), 0:2 Yannick Mastalerz, 1:2 Tobias Täge (46.) – Schiedsrichter: Tom Cannier (Berlin) – Zuschauer: 244