Zwei Tage Super-Stimmung

Anselm Kühl

Friedland Das „Jenseits von Millionen“ ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit einem fulminanten Auftritt der Rockband Gurr zu Ende gegangen. Seit Freitag war Friedland Austragungsort des Benefiz-Musikfestivals, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feierte. Laut den Veranstaltern konnte man rund 700 Besucher an beiden Tagen durch das Burgtor laufen sehen, etwa 100 mehr als im Vorjahr.

Die Gäste haben die idyllische Kleinstadt zum Leben erweckt und mit Mate-Eistee und Birkenstock-Sandalen zu ihrer Großstadt gemacht. Auftrittsort war wie in den Vorjahren die Burg. Zusätzlich gab es wieder Konzerte der etwas ruhigeren Art in der bis auf den letzten Platz besetzten Kirche.

Auf dem alten Sportplatz wurde wie jedes Jahr gecampt. Die Zeltbewohner konnten sich am Morgen beim Katerfrühstück mit Kaffee und belegten Brötchen über die Ereignisse der vergangenen Nacht austauschen. Neu waren die blickdichten Duschen, die von den Gästen wohlwollend in Anspruch genommen wurden.

Phillipp Konzack (25) aus Lieberose war das sechste Mal beim Festival dabei und ist immer noch von der Atmosphäre begeistert, Louis Rischkau (25) aus Görzig fand die Bandauswahl „krass“. Steve Dittmer (25) aus Falkenberg, der in Cottbus lebt, empfindet das Festival als herzlich und familiär: „Es fühlt sich an, wie wenn man nach Hause kommt.“ Jeder Festivalbesucher hatte seine eigene Methode, mit der sommerlichen Hitze zurechtzukommen. Tino Pollakowski (26) aus Ranzig etwa hat mit seinen Freunden Samstagvormittag eine Erfrischung im Schwansee genossen. Auch die Musiker haben sich von der Stimmung mitreißen lassen. Bands wie Levanter und Kala Brisella hatten sich zur Aftershow-Party unter das tanzende Volk gemischt.