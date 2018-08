Uckermark auf internationaler Messe in Gryfino

Dietmar Rietz

Gryfino (MOZ) Am 1. September findet die nächste internationale Unternehmermesse am Kai in Gryfino statt –von 11 bis 17 Uhr. Auch die Uckermärkische Wirtschaft wird sich dort präsenttieren, teilt die Unternehmervereingung Uckermark mit. Die Messe soll wirtschaftliche und soziale Kontakte auf beiden Seiten der Oder zu fördern.

Die Messe hat sich nach Meinung der Unternehmervereinung zu einem Ort der Begegnung für die deutsch-polnische Geschäftswelt entwickelt und bietet die Möglichkeit, Angebote zu präsentieren, neue Geschäftspartner kennenzulernen, sowie Arbeitnehmer zu finden. Die Teilnahme ist für Aussteller kostenfrei. Tische sowie Stühle und Zelte werden von der ICU- Investor Center Uckermark kostenlos bereit gestellt. Organisatoren der Unternehmermesse sind die Wirtschaftskammer Gryfino, die Gemeinde Gryfino, die Stadt Schwedt und die Unternehmervereinigung Uckermark. Sie bieten regionalen Unternehmern die Möglichkeit, ihre Kräfte zu bündeln und neue Kontakte zu nutzen, um zukünftige gemeinsame Aktivitäten zu bewerkstelligen.

In diesem Jahr gibt es zudem ein interessantes Begleitprogramm für die Besucher mit Boot- und Motorrad-Show sowie Sport-Schießstand und Präsentation von Feuerwehrtechnik.