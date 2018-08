Die Zauberwelt des Gleichgewichts

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) „Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, stellte einst der Dichter Matthias Claudius (1740-1815) in seinem Gedicht „Urians Reise um die Welt“ fest. Nun, um die Welt reist die beliebte Reihe „Guten Morgen Eberswalde“ zwar nicht, aber doch ein wenig durch das Zentrum der Waldstadt.

Der August wurde von den Organisatoren kurzerhand zum Reisemonat erklärt und den gewohnten Spielorte am und im Paul-Wunderlich-Hau wird kurzerhand der Rücken gekehrt.

So durften sich die trotz Sommerhitze zahlreich erschienenen Besucher am Sonnabendvormittag diesmal im Innenhof des Salomon-Goldschmidt-Quartiers versammeln, um im Rahmen der mittlerweile 578. Ausgabe der Serie die außergewöhnlichen Jonglierkünste des Balance Experten „The PikaPau“ zu bewundern.

„Kommen sie näher, kommen sie ran“, lud Guten-Morgen-Eberswalde-Initiator Udo Muszynski wie ein mittelalterlicher Marktschreier in das historische Quartier der Stadt ein.

Angekündigt war eine magische Welt voller Überraschungen und die Zuschauer sollten nicht enttäuscht werden. Kerstin Nachtigall, Geschäftsführerin der im Quartier ansässigen Kinderfaculty „Little England“, freute sich über das erneute Gastspiel im Innenhof des Quartiers. Die Einrichtung ist einer der treuen Unterstützer der wöchentlichen Eberswalder Veranstaltungsreihe. Besonders hob sie das Miteinander von Jung und Alt hervor, was auf besondere Weise zeige, wie man generationsübergreifend Freude genießen könne.

Mit aberwitziger Präzision und elegant anmutender Leichtigkeit entführte PikaPau das Publikum in imaginäre Welten. Dazu brauchte es oft nicht mehr als ein paar scheinbar alltägliche Dinge, wie Weinflaschen oder Gläser, die er in waghalsigen Aufbauten, teilweise auf einem Messer mit dem Mund, balancierte. Aber auch eine scheinbar schwebende Kugel sorgte für ungläubiges Staunen im Publikum.

Für manche Darstellungen wurde sogar das Publikum mit einbezogen, das trotz der anhaltenden Hitze, mit großem Spaß mitmachte. Nicht zuletzt die charmante Art des Künstlers wirkte animierend und Reifen wurden bereitwillig durch die Luft geworfen. Für Abkühlung sorgten kalte Getränke und Schatten spendende Sonnenschirme. Hinter „The PikaPau“, dem brasilianischen Namen für Specht, verbirgt sich Rafael Lucas Goncalves aus Brasilien, der bereits mit 13 Jahren öffentliche Vorstellungen gab.

Am kommenden Sonnabend, dem 11. August heißt es dann wieder Guten Morgen Eberswalde. Unter dem Titel „Singet dem Herrn ein neues Lied!“ präsentiert das Herrenwieser Vokalensemble Vokalmusik von der Gregorianik bis zur Gegenwart. Spielort wird dann die Maria-Magdalenen-Kirche sein.

Nähere Informationen unter www.mescal.de