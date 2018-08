Tänze paarweise und in Reih und Glied

Ulf Grieger

Gusow (MOZ) Zum zweiten Mal war die große Country-Fanfamilie zu ihrem Sommerfest nach Gusow an den Baggersee gekommen. 70 Camper hatte sich angemeldet. Hinzu kamen noch zahlreiche Tagesgäste. Ab Freitag verwandelten sie das große Festzelt in ein Tanzlokal wie im amerikanische Westen. DJ Eagle Eye Jimmy legte die Lieblingshits der Tänzer auf, die aus weiter entfernten Orten, aber auch aus der näheren Umgebung kamen. Am Sonnabend gastierten The Forgotten Sons of Ben Cartwright auf der Livebühne. Ansonsten ging es in vielen Workshops um die richtige Choreografie. Wobei sich die Tänzer je nach ihrer Tanzschultradition durchaus auch einigen mussten. Längst gibt es japanische und australische Einflüsse, die dafür sorgen, dass ein Lied auf verschiedene Weise getanzt werden kann, berichtet zu Beispiel Ralph aus Reichenberg, der mit seinen 50 Lebensjahren zu den jüngeren Line-Dancern gehört. In Berlin teile sich die Line-Dance-Gemeinde in den Norden und den Süden. Sind Vertreter beider Richtungen auf der Tanzfläche, dann wird der Platz geteilt. Rund 50 Paartänze und 500 andere Tänze hat Ralph im Gedächtnis. Angefangen hatte er als 35-Jähriger und kennt nun schon viele derer, die beim Fest am Baggersee dabei waren. Das Schöne an diesem Tanz sei, dass man sich auch mal einzeln auf die rund 170 Quadratmeter große Tanzfläche stellen und mitanzen kann. Viele haben dabei auch schon ihren Partner für Leben gefunden. Somit seien diese Veranstaltungen, in diesem Jahr wird es noch etliche Festivals auf Usedom und Rügen geben, immer auch Kontaktbörsen, um sich kennenzulernen.

Ralph aus Reichenberg freute sich, dass eine ehemalige Tanzpartnerin mit dabei war und so zeigte er mit ihr seine Paartanzdarbietungen. Wobei es eine Regel ist, dass Paaren immer Platz zum Tanz gemacht werden muss. Die in der Linie Tanzenden rücken dabei dann enger zusammen. Die Paare tanzen dann um die Line-Dancer herum.

DJ Jimmy, der sich den Künstlernamen Eagle Eye (Adlerauge) gegeben hat und aus Lübben stammt, bedankte sich zur Eröffnung des Country-Sommerfestes ganz herzlich bei allen, die trotz der großen Hitze beigetragen haben, das Fest vorzubereiten. „Die meisten sind um 5 Uhr aufgestanden und haben mit angepackt!“ DJ Eagle Eye Jimmy hat übrigens durch deutschlandweite Publikumsabstimmung den 1. Line Dance Star Award als „Bester Line Dance DJ“ der Zeitschrift „Living Line Dance“ im Jahre 2012 und einigen Folgejahren gewonnen.(ulg)