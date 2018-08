Vom Wasser des Lebens – in doppelter Bedeutung

Thomas Berger

Reichenow An ihrer schönen Tradition der Radposaunenfahrt halten die Mitglieder des Eggersdorfer Stephanus-Posaunenchores auch diesen Sommer fest. Den Auftakt gab es am Sonntagvormittag mit dem ersten Bläsergottesdienst in der Reichenower Kirche, dem in den kommenden Tagen noch viele folgen werden.

Überall, wo die muntere Truppe Station macht, werden auch Alte, Kranke und Einsame mit einem kleinen musikalischen Gruß zu Hause besucht. Es ist ein Beschenken und zugleich Beschenktwerden. Denn schon in Reichenow, dankte Leiter Martin Leue im Namen aller Musiker, war die Gastfreundschaft überaus groß. Bei der Hitzewelle, die nur am Sonntag kurz durchbrochen wurde, sei es auch schön gewesen, am Vorabend am Reichenower Strand auszuspannen.

Jede Tour steht unter einem Titel, einem Leitmotiv. „Nass und lebendig – lebendiges Nass“ ist heißt es diesmal. Und wie gewohnt, wird dabei inhaltlich mit Fragen und Denkanstößen ein weiter Bogen gespannt. Wassermangel, zumindest in Form ausbleibenden Regens, ist auch hierzulande gerade deutlich spürbar, wo nicht nur die Bauern über Ernteverluste klagen. Um vieles verschärfter sei die Situation in anderen Weltteilen, wird da in einem Zwischentext erinnert. 700 Millionen Menschen auf der Welt hätten schließlich noch immer keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

Es geht in zu Papier gebrachten eigenen Überlegungen und Recherchen, in Bibelworten und Zitaten berühmter Persönlichkeiten wie Antoine de Saint-Exupéry um das Wasser als Quell des Lebens, aber auch die Zweitbedeutung in der christlichen Kernbotschaft, dem Glauben, der eben nicht nur still für sich gelebt werden, sondern zum Segen für andere werden sollte. All das verbindet sich bei dieser Tour. Die Jüngsten unter den rund ein Dutzend Teilnehmern sind 13 oder 14 Jahre. Sie alle eint der eigene Spaß am Musizieren.

Ihre Musik ist Türöffner für die Herzen und Transportmittel für Botschaften, ergänzt um Worte zum Nachdenken. Etliche der liebevoll zusammengestellten Lieder sind zum Mitsingen, andere rein instrumental, manche 500 Jahre alt und sogar aus Martin Luthers Feder stammend, andere ganz modern. Doch zu jedem gibt es von Martin Leue ein paar erklärende Worte. Das macht die Bläsergottesdienste zu einem besonderen Erlebnis – musikalischer Wohlklang, Erkenntnisgewinn, Ermunterung. Auch beim Abschiedschoral draußen im Kirchhof.

Weitere Bläsergottesdienste, Beginn jeweils 19 Uhr, sofern nicht anders vermerkt: 6.8. Reichenberg, 7.8. Bliesdorf, 8.8. Sietzing (14 Uhr mit Kaffeetrinken), 9.8. Neutrebbin, 10.8. Wriezen, 11.8. Neubarnim (Friedhofskapelle), 12.8. Neulietzegöricke (10 Uhr), 13.8. Neuküstrinchen, 14.8. Wollenberg, 15.8. Leuenberg, 16.8. Beiersdorf (14 Uhr mit Kaffeetrinken), 17.8. Melchow, 18.8. Blumberg (18 Uhr mit Grillen im Pfarrgarten), 19.8. Wegendorf 10 Uhr (mit Mittag vor der Kirche).