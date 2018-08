Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Barnim und Frankfurt aufgespürt. Heute: Windsurfen, Segeln, Paddeln und Tretbootfahren auf dem Helenesee.

Das Helene Beach Festival 2018 ist Geschichte, der kilometerlange Sandstrand seit Mitte vergangener Woche wieder für Tagesgäste geöffnet. Und die strömen zuhauf an die „kleine Ostsee“, wie das in einem Braunkohle­tagebaurestloch entstandene Gewässer gern genannt wird. Mit seinem glasklaren Wasser und dem kilometerlangen Sandstrand ist der Helenesee seit Jahrzehnten ein beliebtes Ziel für Sonnenanbeter und Wassersportler. Spielt das Wetter mit, kommen pro Saison zwischen 100.000 und 120.000.Tagesgäste, sagt Uwe Grack, Betriebsleiter im Freizeit- und Campingpark He­le­nesee. In diesem Jahr spielt das Wetter mit.

Wer nicht nur baden will, kommt am Wassersportzentrum am westlichen Teil des Hauptstrandes auf seine Kosten. „Wenn der Wind leicht aus Richtung Norden weht, schaffen es auch ungeübte Windsurfer blitzschnell über den See“, sagt Inhaber Reinhardt Sarrach und lächelt verschmitzt. Denn um zurückzukommen, brauche es dann doch ein wenig Erfahrung. „Hoch kreuzen am Wind will gelernt sein“, sagt der Experte, der sein Wissen in Surfkursen weitergibt. „Surfen ist keine Frage des Alters oder der körperlichen Voraussetzungen, sondern der richtigen Technik“, sagt er. Und die hätten bis jetzt alle gelernt, die zu ihm gekommen sind. „Den Gabelbaum festhalten, den Wind in der Hand spüren und schon geht es los.“ Angst vor grauer Theorie müsse niemand haben. „Die Musik spielt draußen und nicht an Land“, so der Surflehrer. Termine für die Einsteigerkurse über 12 Stunden, die mit einer Prüfung zum VDWS-Grundschein enden, können individuell vereinbart werden. Eine eigene Ausrüstung wird nicht benötigt. Wer sich unsicher ist, kann auch vorab eine Probestunde nehmen.

Der Surfschein ist Voraussetzung für alle, die sich die entsprechende Ausrüstung im Wassersportzentrum ausleihen wollen. Es gibt Boards und Riggs für Anfänger und Profis – so nennt man die Einheit aus Segel, Mast und Gabelbaum –, alles von namhaften Herstellern aus Australien und Amerika.

Material, von dem Reinhardt Sarrach als Surf-Autodidakt in den 1970-er Jahren in der DDR nur träumen konnte. „Mein erstes Surfbrett 1972 war Marke Eigenbau, das Segel hat meine Mutter genäht“, erinnert er sich. Schwimmen gelernt hat der gebürtige Große Lindower im Katjasee und im alten Kaiser-Wilhelm-Kanal. „Doch die Helene hat mich zum Surfen gebracht.“ Nach der Wende nutze der gelernte Stahlbaumonteur die Chance, sein Hobby zum Beruf zu machen. Drei Bewerber gab es 1991 für den Betrieb eines Wassersportzentrums am Helenesee, Reinhardt Sarrach erhielt den Zuschlag und nutzte die Abfindung, die er von seiner alten Firma bekommen hatte, als Startkapital.

Weiteres Standbein neben der Surfschule ist der Bootsverleih. „Tretboote mit Rutsche sind der Renner“, hat Reinhardt Sarrach festgestellt. Im Angebot hat er aber auch klassische Ruder- und Paddelboote sowie Kajaks, Segelboote und Katamarane. Zum Trendsport habe sich in den vergangenen fünf Jahren das Stand-up-Paddling (Stehpaddeln) entwickelt. „Erfunden haben es die Hawaiianer im 17. Jahrhundert“, erzählt Reinhardt Sarrach. Stand-up-Paddling sei grundsätzlich einfacher als Surfen. „Man stellt sich aufs Brett, hält das Gleichgewicht und paddelt einfach los“, so der Fachmann. Auf diese Weise werde die gesamte Muskulatur trainiert – und man bekomme den Kopf frei. Voraussetzung, um mit Brett und Paddel loszuziehen, sei, dass man schwimmen kann.

Geöffnet ist das Wassersportzentrum in der Hauptsaison von 10 bis 20 Uhr. Die Nachsaison erstreckt sich je nach Wetterlage bis in den Oktober. „Vor allem für Windsurfer ist der Herbst reizvoll“, sagt Reinhardt Sarrach. Gegen die Kälte schütze dann ein Neoprenanzug, der ebenfalls ausgeliehen werden kann.

Uwe Grack weist darauf hin, dass es für alle, die den Helenesee abseits des Hauptstrandes erkunden wollen, ab Ende August ein neues Angebot gibt. Ein Wanderweg führt auf einer Strecke von etwa 13 Kilometern rund um den See. „Der Schlüssel für die Tore am Ost- und Weststrand kann gegen eine Kaution von 30 Euro an der Rezeption ausgeliehen werden“, sagt Uwe Grack. Wichtig sei, dass die Wanderer auf die Beschilderung achten und das Begehungsverbot am Südufer, das bergbaurechtlich wegen Abrutschungsgefahr gesperrt ist, einhalten. Da es unterwegs keine Versorgungs- und Sanitäranlagen gibt, sollte man sich ausreichend Getränke und eine Stärkung mitnehmen. Zudem laden viele Plätze in unberührter Natur zum Picknick ein.