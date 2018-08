11. Grimnitzer Glastage trotzen der Hitze

Susan hasse

Joachimsthal (MOZ) Die 11. Grimnitzer Glastage vom 31. Juli bis 5. August waren für den Förderverein ein großer Erfolg: „Wir sind sehr zufrieden“, so Christine Leuschner vom Grimnitzer Glashüttenverein. Vor allem die Glasnacht am Freitagabend, die für viele Besucher zum festen Termin geworden ist, wurde von den rund 72 Besuchern als rundum gelungen beschrieben. Insgesamt seien zwar wegen der Sommerhitze weniger Besucher gekommen, aber die Kauflaune der am alten Glashandwerk Interessierten sei ausgesprochen gut.

Der Glashüttenverein hat sich dem alten Handwerk des Glasmachens verschrieben. Glashütten sind schließlich um 1600 herum die Wiege von Joachimsthal und Grimnitz gewesen.

Die rund zwölf Glasmacher und -bläser, die im Joachimsthaler Stadtteil Grimnitz in den vergangenen Tagen zusammenkamen, waren äußerst produktiv. Das handwerklich aufwendigste Glas ist als Gemeinschaftswerk der Künstler Barbara Ebner von Eschenbach, Alexandra Gehr und Hyeong Min Yoo entstanden. Die dickwandige Glasvase mit rot-schwarzen Einsprengseln kann ab Montag bewundert werden.

Als Kassenschlager stellten sich die sogenannten „Moffel“ von Stefanie Seelbinder heraus. Sie hat kleine Löffel aus Glas entworfen, in denen kleine, niedliche Monster im Glas ihr Unwesen treiben. Die meisten Besucher suchen Praktisches, bestätigt auch Leuschner. Alltagstaugliches und echte Hingucker seien als Mitbringsel gefragt. Dekoratives für die Vitrine hätten schließlich die meisten. Davon ausgenommen ist allerdings die „Schorfheide-Perle“ des Angermünder Künstlers Christian Breßler. Breßler hat in den sechs Glastagen des Vereins gleich mehrere dutzend grün-rot-blauer Perlen mit unermüdlicher Akribie und Ehrgeiz gefertigt. Die Perlen sind bei den Touristen der Schorfheide äußerst beliebt, symbolisieren sie doch die Schönheit der hiesigen Landschaft. Der Nachschub für die Touristeninformationen der Schorfheide sind in jedem Fall gesichert.