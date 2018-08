Fünf Jahrzehnte in Bild-Geschichten

fos

Bernau Mit Ulrich Burchert gestaltet derzeit einer der renommiertesten Fotojournalisten aus der DDR-Zeit und danach die neue Ausstellung in der Galerie Bernau. Am Freitagabend fand die Vernissage statt. Zu sehen sind mit einer Ausnahme Fotografien, die bislang noch nicht gezeigt wurden. Burchert ist damit nach zwei großen Werkschauen in Berlin mit neu zu entdeckenden Arbeiten in Bernau zu erleben. Die Exposition umfasst einen Zeitrahmen von fünf Jahrzehnten. Die jüngsten Aufnahmen - es handelt sich ausschließlich um Schwarzweiß-Fotografien - stammen aus dem Jahr 2018.

„Ein Bild muss aus sich heraus sprechen. Nicht, dass ich viel erzähle und das ist alles gar nicht da“, bemerkte der 1940 in Berlin geborene Ulrich Burchert und beschrieb damit zugleich sein Selbstverständnis als Fotograf. Die Ausstellung zeigt Arbeiten aus der DDR-Zeit seit 1971, aus der deutschen Nachwendezeit sowie aus Westeuropa. Ulrich Burchert „ist kein Fotograf der Reichen und Schönen“, beschrieb die Kunsthistorikerin Petra Schröck die Fotos des „Bildarbeiters“ und „Live-Reporters“, der sich nicht als „Künstler“ verstehe. Seine Motive findet er im Alltag der Menschen, ob in ihrem privaten oder beruflichen Umfeld, ob vor oder nach der Wende.

Die Fotos sind vielschichtig und ihre Aussagen - oftmals ironisch gebrochen - auf unterschiedlichen Ebenen zu lesen: Eine große Bautafel kündigt von einem Sanierungsprogramm des „Aufschwung Ost“ an und nur wenige Meter davon entfert ist auf einem Transparent der Hinweise „Heute Blutspende“ beim Roten Kreuz zu lesen. Eine Aufnahme von der Baustelle des Berliner Schlosses zeigt im Vordergrund einen Mann, der im Abfalleimer nach Verwertbarem sucht, während im Hintergrund der überdimensionierte Werbespruch vom „Glück. Made in Deutschland“ zu lesen ist.

„Jedes Bild ist eine Geschichte“, sagt Petra Schröck. Und das Großartige an den Bildern: Die Darstellung der Menschen sei stets respektvoll, der Fotograf sei ihnen zugetan. Die Besucher der Vernissage fassen die Fotos offensichtlich genau so auf. Sie bleiben vor den Aufnahmen stehen, betrachten sie lange, unterhalten sich über sie, tauschen sich aus.

Die Ausstellung „Momente der Zeiten“ ist noch bis zum 21. September in der Galerie Bernau, Bürgermeisterstraße 4, dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr zu sehen. Am Freitag, 17. August, findet um 19 Uhr in der Galerie ein Künstlergespräch mit Ulrich Burchert, Petra Schröck und dem Kurator Jörg Möller statt.