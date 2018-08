Jörg Kotterba

Eisenhüttenstadt Gäbe es für Maler und Grafiker aus unserem Land 50 Schubladen, in die man sie stecken könnte – für Horst Bartnig müsste man die 51. erfinden. Nicht nur das Outfit des jetzt 81-Jährigen war zur Vernissage am Sonnabend in der Galerie des Städtischen Museums spezifisch: Blaues T-Shirt, lila Hosenträger und für die Füße zwei verschiedenfarbige Clogs. Auch die Kunstwerke in seiner Ausstellung „Konkret“ entpuppen sich für den Kunstliebhaber „genial bis gewöhnungsbedürftig“, wie Galeriebesucher Gerd Kleinert bemerkte.

In kleinen wie auch in riesengroßen Rahmen, die an den Wänden des Museums hängen, wird der Betrachter mal mit schwarz-weißen, dann mit bunten geometrischen Motiven konfrontiert. Streifen auf Papier sind zu sehen, endlos und in wechselnden Farben. Dann wieder leuchten dem Besucher Rechtecke entgegen, die ein Raster auf schwarzem Grund formen.

Horst Bartnig gilt als einer der wichtigsten deutschen Vertreter der sogenannten Konkreten Kunst. Der Begriff wurde 1924 vom niederländischen Maler Theo van Doesburg (1883-1931) eingeführt und später als eine Kunst-Richtung definiert, die im Idealfall auf mathematisch-geometrischen Grundlagen beruht. Sie ist im eigentlichen Sinne nicht „abstrakt“, da sie nichts in der materiellen Realität Vorhandenes abstrahiert, sondern mehr oder weniger rein durch geometrische Konstruktion erzeugt ist.

Aus Bartnigs Biografie weiß man, dass er im Jahre 1993 mit dem Will-Grohmann-Preis und 2001 mit dem Hannah-Höch-Preis ausgezeichnet wurde. Zwei Ehrungen für Bildende Künstler, die ihren Arbeits- und Lebensmittelpunkt in Berlin haben und deren Arbeiten von einer qualitativ hochwertigen künstlerischen Leistung geprägt sind. Was Bartnigs Biografie da und dort verschweigt: Für komplexe Berechnungen von Bildfolgen arbeitete er ab 1972 mit einem Physiker des Zentralinstituts für Kernforschung Rossendorf bei Dresden zusammen. Sieben Jahr später hatte Bartnig Zugang zu den sowjetischen Großrechenanlagen in Berlin-Adlershof. Als konkret arbeitender Künstler schöpft Bartnig also aus der nicht sichtbaren Welt des Rationalen und Mathematischen. Ihn fasziniert, wie er bei der Vernissage zugab, die Materialisierung von Bildern, „die ich zuvor im Kopf habe.“

Ist er deshalb ein ordnungsbesessener Mann, weil Unordnung in seinem künstlerischen Lebenswerk nicht denkbar ist? Bei ihm scheint doch alles am Platz. Die Formen in seinen Malereien und Grafiken sehen tatsächlich „aufgeräumt“ aus. „Ja, ich spiele gern mit Elementen und kreiere so ein neues Bild. Ich benutze Zahlen wie Pinsel und Malerei. Die Hand ist da nur ein weiteres Instrument, das die Motive aus meinem Kopf möglichst sachlich und direkt auf die Leinwand bringt. Aber deshalb muss ich doch nicht ordnungsbesessen sein“, sagte er. In seinem Atelier sehe es nun mal nach Arbeit aus.

Die Ausstellung im Museum, Löwenstraße 4, ist bis 16. September dienstags bis freitags 10 bis 17 Uhr und samstags und sonntags 13 bis 17 Uhr zu sehen. Tel. 03364 2146