PS-Liga und schöner Schein

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Welt des Autotunings drehte sich am Sonnabend für ein paar Stunden um Schwedt. Hochgezüchtete PS-Boliden und aufgehübschte Schlitten aller Bauarten sowie Mopeds ließen nicht nur Männerherzen höher schlagen, sondern auch Frauenaugen blitzen.

Was da rund um die Uckermärkischen Bühnen parkt, ist extravagant: Klassiker, seltene Schätzchen und sauteure Designerstücke aus Tuning-Schmieden der ganzen Republik, aus Polen und aus Österreich. Geschätzt 160 Fahrzeuge haben der in Schwedt geborene und aufgewachsene Sascha Rennhak und sein „SoderH2O“-Team dort versammelt. Nur sein eigener, uniroyal-blauer Mercedes 190 mit Luftfederung, Breitreifen und Superfelgen steht nach einer technischen Panne in Vierraden in der Werkstatt. Rennhak sagt: „Wir haben hier trotzdem alles – bis zur PS-Liga mit 500 bis 600 PS aufwärts.“

Der Industrierohrleger Jens Athmer ist mit seinem Golf I, ein VW Rabbit GTI, Baujahr 1980, auf dem Weg in die PS-Liga. Obwohl der bis auf zwei Schalensitze und Stützen ausgeräumte Bolide vorerst nur 300 PS unter der Haube hat. „Ich schraube seit etwa zehn Jahren an diesem Auto und habe bisher ungefähr 40 000 Euro reingesteckt.“ Im ganzen Wagen gibt es nur noch drei Originalteile. Athmer liebt den Golf, seit er erstmals mit 17 Jahren in einem „frisierten“ Wolfsburger mitgefahren ist.

Sein eigener ist nur leicht tiefergelegt. Warum da so zurückhaltend? „300 PS unter der Haube und dann bei der Tempo-50-Schleichfahrt Angst vor jeder Bodenwelle haben, macht weder Sinn noch Spaß“, lautet seine praktische Erklärung.

Die Büroangestellte Jenny Drews und der Soldat Eric Knubbe aus Neubrandenburg haben gerade erst angefangen, ihre Wagen zu tunen. Jennys knallroter Golf V GTI zum Beispiel hat 200 PS unter der Haube und Spezialfedern. Carbonspiegel sind ein Muss. Auch der trendig-schwarze Kühlergrill aus den USA. Wie soll es weitergehen? „Hängt vom Geld ab“, sagt Jenny. Was fasziniert sie an solchen Treffen? „Die einen fahren zum Pferderennen, die anderen gehen ins Konzert, Theater oder Kino. Wir lieben Autos und solche Treffen.“

Metallbauer Robert Schneider aus Frauenhagen hat es auch mit Auto-Tuning versucht. „Aber das geht ins Geld!“, stöhnt er leicht auf. Er hat sich auf Mopeds verlegt. Auf der Tuninghow ist er mit seinem aufgerüsteten grün-schwarzen Sr 2. Was dort steht hat mit Sr 2 kaum noch etwas zu tun. Scheinwerfer, Rahmen, Motor – alles verändert. „Mir liegt das Schrauben, mit den Händen arbeiten im Blut, seit Opa mich am Schraubstock hat spielen lassen“, sagt Schneider. Wegen seiner Leidenschaft trägt er seit Schulzeiten den Spitznamen „Kaltschmiede“. Heute nennt er so seine heimische Tuning-Werkstatt für Mopds, bestätigt seine Freundin Anna Regler.

Die Tuning-Welt ist bunter geworden als Gemälde von Monet oder Van Gogh. Tuning-Experten unterteilen das „Frisieren“ oder „Tuning“ in drei Epochen: Tuning zum Fahren (Motortuning) in der Zeit der alten Meister, Tuning zum Zeigen (Karosserietuning) und Tuning zum Erleben (Licht-, Material- und Soundtuning).

In den 1960er- und 1970er Jahren frisierten Schrauber Motor, Vergaser und Auspuff und bauten Spoiler an, um Leistung, Sound und Fahrverhalten zu steigern. Dann kamen wummernde Bässe, tiefergelegte Karosserien, extra breite Reifen in Mode. Das optische Tuning feierte in den 1980er- und 1990er-Jahren seine Exzesse. Es sollte aus biederen Kompaktwagen heiße Kisten machen. Individuelle Einzelstücke für Schrauberhelden und Autoprotze.

„Tuning ist heute allerdings mehr als dunkle Folien und große Spoiler“, sagte Sascha Rennhak. Er beschreibt es als Lebensgefühl, als Art zu leben, mit seinem Hobby und gleichgesinnten Freunden.

Was sind die Tuningtrends 2018? Die neusten Trendautos sind an Rennboliden angelehnt: . leer geräumte Fahrgastzellen, Rennzellen, vom Motorsport, inspirierte Folierungen, große Flügel, Lüfterfelgen. Carbon und Breitbau spielen mit rein. Luftfahrwerke sind weiter Kult. Außenspiegel in Carbon muss man haben. Extremen Tiefgang gibt es immer noch.

Von Schrauber mit Benzin im Blut und Öl an den Händen lästern hier und da, die Showcars werden doch nie über eine Rennstrecke geprügelt. Motorsport trifft Show & Schein.