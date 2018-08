Nabucco in der Arena Niederfinow

SUsan Hasse

Niederfinow (MOZ) Es war die beeindruckende Kulisse des Schiffshebewerks in Niederfinow, die am Sonnabend rund 1000 Zuschauer nach Niederfinow lockte. Verdis Nabucco, die bekannteste und beliebteste Oper des italienischen Komponisten, erklag vor historischer Kulisse.

Als die berühmte Melodie des Gefangenenchors erschallte, war es mucksmäuschenstill auf dem Parkplatz des Schiffshebewerks, der am Sonnabend zur „Arena di Niederfinow“ wurde. „Ich liebe diese Klänge -, eindringlich und schön“, meint etwa Erwin Schulze aus Berlin-Hohenschönhausen. Und das Publikum wurde zumindest in dem Punkt nicht enttäuscht. Gleich zweimal erklang die bekannte Melodie: „Va, pensiero, sull’ali dorate“, zu deutsch: „Flieg, Gedanke, auf goldenen Schwingen“.

Es sind die Eindringlichkeit der Musik, die patriotische Konnotation und die Sehnsucht nach der Einheit Italiens die die Oper von Verdi prägen. Die Melodie des Gefangenenchors wurde nach der Uraufführung 1815 zum heimlichen Schlachtruf der Italiener. Wer sie summte, bekannte sich zur staatlichen Einheit.

Der Bürgermeister von Niederfinow Günther Gollner ließ es sich nicht nehmen zu Beginn des Stückes die Zuschauer zu begrüßen. Er betonte, dass das Stück auch heute noch eine politische Bedeutung habe. Verrat, der Drang nach Freiheit und die Sehnsucht nach Heimat sind dabei Schlüsselbegriffe der Handlung.

Eine Reihe von ausgezeichneten Solisten, Chorsängern und Orchestermusikern aus namhaften Opernhäusern Europas hat sich dafür zum Ensemble zusammengefunden. Seit morgens um acht Uhr haben die Mitarbeiter des Braunschweiger Veranstalters Paulis die Bühne auf dem Parkplatz am Schiffshebewerk aufgebaut. Insgesamt wirken an der Inszenierung bei den Gewerken Maske, Kostüm, Technik, Sicherheitspersonal und Fahrer mehr als 100 Personen mit. Etwa 1000 Stühle für die drei Sitzkategorien wurden binnen kurzer Zeit gestellt, erzählt der technische Leiter Kai Olschewski. Die Zusammenarbeit mit Gemeinde und Ordnungsamt lief bei der Realisation dieses Großereignisses reibungslos, so Olschewski.

Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Mit 25 Grad und fast wolkenfreiem Himmel perfekt für ein Freiluftveranstaltung. Auch Veronika Giese aus Bernau lockte die Aussicht nach einem sommerlichen Open-Air Erlebnis nach Niederfinow. Zusammen mit ihrem Mann genoss sie, wie fast alle im Publikum, die Opernatmosphäre unter freiem Himmel dann auch in Jeans und Sommerkleid. Neben dem Festplatz hatten in Hörweite zufällig vorbeikommende Touristen ihre Decken ausgebreitet. Dass es bei den durchaus stolzen Eintrittspreisen keine ausgedruckten Sitzplätze auf den Tickets gab, sorgte anfangs für lange Schlangen am Eingang und etwas Gedränge.

Das Stück war opulent inszeniert, die stimmgewaltige Liana Sass, die Abigaille spielte, überzeugte beim Publikum. Auch Bariton Nikolaj Nekrassov bekam als König von Babylon Nabucco viel Applaus.

Für zahlreiche Besucher war es das erste Opernerlebnis. Auch Cathrin Schwarz aus Eberswalde hörte zum ersten Mal eine Oper. Es wird nicht die letzte sein, so ihr Fazit. Harald Greschok hat Nabucco bereits in der Arena di Verona gesehen und ist von der Inszenierung in Niederfinow etwas enttäuscht. Es sei nicht vergleichbar mit dem historischen Amphitheater in Verona. Das Original sei leider unschlagbar.