Eine Dorfschule, die begeistert

Eröffnung mit der Glocke: Ulrich Ewert und seine Frau Christine (l.) haben das Schul- und Hortleben in Börnicke über Jahrzehnte geprägt. Der frühere Schulleiter schreibt derzeit an seinen Erinnerungen. Das Schul-Kapitel stellte er am Sonnabend vor. © Foto: Sergej Scheibe

Olav Schröder

Börnicke (MOZ) Seit 2008 gibt es die Schülertreffen in Börnicke. An diesem Wochenende stand es unter besonderen Vorzeichen. Die Schließung der Dorfschule Börnicke jährt sich das 45. Mal. Und: Der frühere Schulleiter Ulrich Ewert stellte aus seinen noch nicht erschienenen Erinnerungen das Kapitel über die Schule vor.

Mehr als 70 Gäste kamen zu dem vom KulturGut-Verein organisierten Treffen im Speicher. Zugleich war das ehemalige Schulhaus mit dem Schulmuseum geöffnet. Dort nahm der heute 93-jährige Ulrich Ewert 1950 zunächst als Wanderlehrer seine Tätigkeit auf. Fünf Jahre zuvor, im Oktober 1945, hatte der Unterricht nach dem Zweiten Weltkrieg wieder begonnen. Schulleiterin war Monika Grascha. Auch deren Enkeltochter, die ebenfalls Monika Grascha heißt und die später mehrere Jahre Ortsvorsteherin von Börnicke war, wurde in der dritten und vierten Klasse von Ulrich Ewert unterrichtet. „Er hat den Stoff richtig gut und anschaulich vermitteln können“, ist sie noch heute von dem Lehrer begeistert. Um grammatische Regeln deutlich zu machen, ließ er die Kinder beispielsweise in Gruppen und Kreisen aufstellen. Sein Talent bewies er auch in den ersten Klassen. Wie er berichtet, halfen ihm dabei zwei Stoffpuppen, um im Rollenspiel alle Kinder einzubinden.

Auch als in Börnicke schon lange nicht mehr unterrichtet wurde, hielt Ulrich Ewert die Erinnerung an die Dorfschule wach. So konnten Schüler der Grundschule an der Hasenheide an Projekttagen Dorfschultage im Schulhaus erleben. Ewert zeigte ihnen, dass es für Mädchen und Jungen unterschiedliche Ranzen gab - mit und ohne Riemen -, Federkasten und die Fibel „Meine kleine bunte Welt“. Auf einem Video wurde ein solcher Projekttag festgehalten. Auch der Kachelofen ist zu sehen, den im Winter Ulrich Ewert und seine Frau Christine, heute 98 Jahre alt, früh morgens anheizen mussten, berichtet Hans-Günter Dahms vom KulturGut-Verein.

1953, als Schulleiterin Monika Grascha das Rentenalter erreicht hatte - aber noch mehrere Jahre weiterhin arbeitete - trat Ulrich Ewert an ihre Stelle. Später trat Unterstufenlehrerin Heidrun Mims mit erst 17 Jahren die freie Stelle an. In dieser Zeit begann Ewert damit, in Börnicke eine Ganztagsschule einzurichten. Christine Ewert betreute die Schulkinder vor und nach dem Unterricht im Hort.

Schon 1970 sollte die Dorfschule geschlossen werden, doch Ulrich Ewert gelang es, genügend Anmeldungen in Bernau für seine Schule zu erhalten. Von 36 Schülern kamen 23 aus Bernau. Erst als in Bernau die neuen Schulgebäude fertig wurden, folgte 1972/73 das Aus. In den letzten drei Jahren aber gab es in Börnicke mit Frau Kisslinger eine eigene Köchin. „Am Freitag durften die Kinder den Speiseplan für die kommende Woche vorschlagen“, erinnert sich Ulrich Ewert.